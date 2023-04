Schwartz: "Das ist schon richtig geil"

Eine katastrophale Serie hat Hansa Rostock von Platz neun (17. Spieltag) auf einen Abstiegsrang gespült. Auch der neue Coach Alois Schwartz ist noch ohne Sieg. Dennoch stehen die Fans hinter dem Klub.

Am 17. Spieltag war Hansa noch auf Platz neun und die Welt war in Ordnung. Danach gelang nicht mehr viel. In den letzten acht Spielen kam gerade mal ein Punkt zusammen. Die Quittung ist Rang 17. Doch auch der Trainerwechsel ist vorerst verpufft, denn unter Alois Schwartz sind es mittlerweile auch schon drei Niederlagen.

Dennoch bleibt die Unterstützung hoch. Der Zuschauerschnitt von 24.700 Fans ist beachtlich - auch gegen die SpVgg Greuther Fürth werden am Samstag (13 Uhr, LIVE bei kicker) erneut über 20.000 Anhänger erwartet (Zuschauerschnitte in der 2. Liga).

"Richtig enorm, wie die Fans diesen Verein lieben und leben, das ist schon richtig geil", schwärmt Schwartz. "Ich werde auch in der Stadt angesprochen, es ist toll wie wir unterstützt werden. An meinem freien Tag war ich in Stralsund im Ozeaneum, weil ich mal was anderes machen wollte. Auch da wirst du angesprochen. Alle sind immer nett und freundlich. Ich hoffe, dass wir auch mal was zurückgeben können. Das wäre am Samstag ein guter Zeitpunkt."

Panik möchte der erfahrene Coach nicht verbreiten, denn "es sind noch genug Punkte zu holen, aber wir müssen anfangen. Es ist alles eng und noch alles drin." Allerdings hadert Schwartz auch mit den letzten Auftritten. "Es kann ja auch nicht sein, dass du immer nur bestraft wirst", sagte er am Donnerstag in der Pressekonferenz. "Wir müssen tüchtig sein, dann kommt das Matchglück zurück."

Viel ausprobieren könne man in der aktuellen Situation indes nicht. "Wir müssen es einfach halten und dementsprechend punkten." Zuletzt habe sich sein Team zu oft selbst ein Bein gestellt, deswegen fordert er auch von den Spielern: "Nicht zu viel Aktionismus." Das könne schnell nach hinten losgehen.