Schwäbe soll in Fürth wieder ran

Torhüter Marvin Schwäbe kehrte nach überstandener Corona-Quarantäne am Dienstag wieder ins Training des 1. FC Köln zurück und damit dürfte feststehen, dass Timo Horn beim Gastspiel in Fürth wieder auf die Bank rückt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Trainer Steffen Baumgart Klartext in dieser Personalie gesprochen: "„Wir machen hier jetzt keine Torwart-Diskussion auf", lautete die Kernaussage, Baumgart verwies auf "eine Festlegung für diese Saison" auf Marvin Schwäbe. Er sei kein Trainer, "der sich dreht und wandelt", so Baumgart, der am Dienstag bekräftige: "An dieser Aussage hat sich nichts geändert."

Dies dürfte der einzige Wechsel im Vergleich zum Frankfurt-Spiel werden. Auch in Fürth ist mit einer Doppel-Sechs zu rechnen (Salih Özcan, Ellyes Skhiri) und Dejan Ljubicic als rechten Achter mit vorrangig offensivem Auftrag, aber der Möglichkeit, den Rückwärtsgang einzulegen.

Zentral soll sich Mark Uth als Zehner austoben, was dem gebürtigen Kölner gefällt. Er mag diese Position, "in der ich zwischen den Linien schwimmen kann", so Uth, der nach dem Sieg gegen Frankfurt von seinem Trainer eines der selten vergebenen Einzel-Lobe kassierte: "Mark hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hat immer wieder angetrieben." Wiederholung in Fürth nicht ausgeschlossen.