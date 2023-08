Schuster voller Vorfreude: "Flutlicht, ausverkauftes Haus, Prime Time"

Mit der vollen Kapelle reist der 1. FC Kaiserslautern am Samstag zum Topspiel auf Schalke. Coach Dirk Schuster hat also die Qual der Wahl beim Personal und erinnert an die vergangene Saison.

"Wir wollen bei Schalke an unsere Leistungen, die wir gegen große Namen der Liga in der vergangenen Saison gezeigt haben, anknüpfen", so Schuster über die Erwartungshaltung an seine Schützlinge am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Bundesliga-Absteiger S04.

Ob er damit das letztjährige Top-Trio meinte? Kleiner Rückblick: In der letzten Spielzeit musste sich der FCK bei den Duellen gegen die besten drei Teams nur Darmstadt am Böllenfalltor beugen (0:2) - ansonsten blieben die Pfälzer gegen Heidenheim (2:2; 2:2) und den HSV (1:1; 2:0) sowie auch auf dem Betzenberg gegen die Lilien (3:3) ungeschlagen.

Schuster dankt den mitreisenden Fans

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag war dem 55-jährigen Trainer anzumerken, wie sehr es in ihm kribbelt: "Das kann ein geiles Spiel werden. 20:30 Uhr, Flutlicht, ausverkauftes Haus, Millionen vor den Fernsehern, Prime Time." Ausdrücklich lobt Schuster die Bereitschaft und die Unterstützung der eigenen Anhänger - nahezu 6000 Fans werden die FCK-Elf in der Gelsenkirchener Arena anfeuern: "In diesem Hexenkessel werden wir auch eine sensationelle Unterstützung unserer Fans haben. Dessen sind wir uns auch beim FC Schalke bewusst."

Alle haben den Finger gestreckt. Dirk Schuster

Ob er personell auf die Auftaktniederlage - 1:2 gegen St. Pauli - reagieren wird, ließ der Ex-Profi offen. Alle Spieler seien fit und gesund, ließ Schuster wissen - und alle hätten "den Finger gestreckt" und wollen dabei sein. Auch Terrence Boyd, der in der abgelaufenen Saison absolute Stammkraft war und mit 13 Toren seine Treffsicherheit nachwies.

Gegen die Kiez-Kicker hatte der US-Amerikaner noch wegen einer Kniereizung gefehlt und hat sich im Training unter der Woche in Stellung gebracht. Läuft er also auf? "Wir werden nochmal die Eindrücke in unserer heutigen intensiven Einheit sammeln und sacken lassen."

Schuster ließ sich also nicht in die Karten schauen. Auch Neuzugang Ragnar Ache, Torschütze gegen St. Pauli, könnte eine Option in vorderster Front sein. Oder aber Schuster entscheidet sich für eine Doppelspitze.