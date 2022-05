Schultz: "Glaube, Liebe, Hoffnung"

St. Pauli ist seit fünf Spielen sieglos und von der Pole in Lauerposition gerutscht. Trainer Timo Schultz hat seinen Optimismus trotz Ergebniskrise und Corona-Ausnahmesituation nicht verloren.

Schultz steht bei St. Pauli (5., 54 Punkte) vor dem vielleicht vorentscheidenden Topduell bei Schalke 04 (1., 59 Punkte) am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor einem echten Personalpuzzle, weiß er doch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wer ihm bis auf die Langzeitverletzten sowie definitiv fehlenden Eric Smith (Trainingsrückstand) und Guido Burgstaller (Muskelfaserriss) zur Verfügung stehen wird.

"Von fast gar keinen bis sehr heftigen Symptomen war alles dabei", beschreibt der 44-Jährige unterschiedliche Krankheitsverläufe auf der vereinseigenen Website. Zwar dürften alle Corona-geplagten Spieler wieder am Training teilnehmen, die Voraussetzungen dafür aber stellt Schultz klar: "Die Jungs müssen gesund sein, alle Untersuchungen bestehen und von sich aus das Okay geben, dass sie sich trainings- und spielfähig sehen."

Trotz der Ausnahmesituation ("Vielleicht ist gerade das unsere Chance“) und der Unsicherheit, "welcher Spieler morgen im Bus sitzt", sei die Stimmung gut und die Mannschaft voller Tatendrang. "Glaube. Liebe. Hoffnung. Das ist sozusagen unser Vereins-Mantra", sagte der Coach, der sicher ist, dass "wir auf Schalke alles in die Waagschale werfen werden". Zudem könne helfen, dass man nach den Ergebnissen der letzten Wochen als "krasser Außenseiter" gehandelt werde. Schließlich erwarte ganz Schalke in einer "gigantischen Atmosphäre" einen Sieg gegen sein Team.

Wir sind uns sicher, dass wir den einen oder anderen überraschen werden. Timo Schultz

"Solche Situationen sollte man grundsätzlich genießen und als Chance und Herausforderung sehen, daran zu wachsen", wünscht sich Schultz und versprüht Optimismus: "Wir sind uns sicher, dass wir den einen oder anderen überraschen werden."

Eine Überraschung tut Not, soll die Zielsetzung, "dass wir am letzten Spieltag zu Hause am Millerntor gegen Fortuna Düsseldorf noch ein Spiel haben, wo es um etwas geht", eintreten. Dafür brauchen die Kiez-Kicker auf Schalke wohl einen echten Coup.