Schultz' Forderung: "Bei den Basics am Anschlag"

Beim jüngsten 0:0 gegen Heidenheim machte der FC St. Pauli Schritte nach vorn, die Sieglos-Serie aber dauert nun schon sechs Partien an. Stoßen die Kiez-Kicker den Bock in Braunschweig um?

Timo Schultz gibt die Richtung vor: St. Pauli ist am Samstag in Braunschweig gefordert. IMAGO/Oliver Ruhnke

Bereitschaft: ja. Widerstandsfähigkeit: ja. Defensive Stabilität: ja. Durchschlagskraft: nein. So das kurze Fazit zur Nullnummer gegen Heidenheim, dem sechsten Spiel ohne Sieg (0/4/2). Dass vorne der "Knoten bald platzen wird", dessen ist sich Timo Schultz sicher, "ich sehe, wie die Jungs im Training arbeiten", sagte der Hamburger Trainer auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. Die gewünschte Art und Weise, um die Qualität der Torchancen zu erhöhen, hält der 45-Jährige auch parat: "Bei Ballgewinnen müssen wir schneller in unsere eigene Spielfortsetzung kommen."

Diese Spielweise hat Schultz auch bei Braunschweig ausgemacht. Seine Forderung, wie seine Schützlinge dem schnellen Umschalten der Löwen am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) begegnen sollen: "Es wird ein Schlüssel sein, dass wir bei den Basics am Anschlag sind und viel Wert auf eine gute Positionierung legen", sagte der Coach, der vor allem vor Eintracht-Zehner Immanuel Pherai warnte.

Paqarada im Mannschaftstraining - Wird Irvine fit?

Beim eigenen Personal bereitete Jackson Irvine aufgrund von Fußproblemen noch Sorgen. Hoffnung macht, dass Leart Paqarada wieder ins Training eingestiegen ist. Lob hielt Schultz für Offensiv-Allrounder Lukas Daschner bereit: "Je näher er dem gegnerischen Tor kommt, desto mehr Gefahr strahlt er aus." St. Paulis Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft lebt.