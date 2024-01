Schultz: "Es ist eine Chance für andere, in die Bresche zu springen"

Der 1. FC Köln geht personell in der Offensive am Stock, den Kopf in den Sand steckt Coach Timo Schultz deshalb aber noch lange nicht. Eine Entscheidung, wer gegen Dortmund spielt, hat er aber noch nicht getroffen.

Kölns Coach Timo Schultz sieht sein Team gegen den BVB "auf Augenhöhe". picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS