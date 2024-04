Schultz: "Dann würde es mir weit über die 100 Tage sehr, sehr gut gefallen"

Der Vertrag vom Timo Schultz beim 1. FC Köln gilt nur für die Bundesliga. Beide Seiten können sich aber eine weitere Zusammenarbeit bei Abstieg vorstellen.

Kölns Trainer Timo Schultz fühlt sich sehr wohl in der Domstadt. IMAGO/Treese

Am Freitag werden es genau 100 Tage sein, seitdem Timo Schultz beim 1. FC Köln das sportliche Zepter übernahm. Auf der Pressekonferenz der Geißböcke zum Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Bayern zog der FC-Coach am Donnerstag eine erste Zwischenbilanz.

Und zwar zweigeteilt: "Im sportlichen Bereich sind wir ein Stück weit im Plan, aber auf keinen Fall dem Plan voraus", sagte der 46-Jährige. Vor der Länderspielpause wandten die Kölner eine Eichhörnchen-Taktik ein, sammelten Punkt um Punkt. Nach der Länderspielpause sollte dann der Angriff erfolgen, das Augenmerk wurde auf Siege gerichtet: "Da haben wir gegen Bochum einen guten Anfang gemacht, da muss es nun aber auch so weitergehen", forderte Schulz.

Im persönlichen Bereich dagegen, so Schultz, sind seine Erwartungen "mehr als übertroffen" worden: "Es ist ein toller Verein", schwärmte Schultz über seinen Beginn beim FC. "Es macht Spaß hier zu sein, ich freue mich und bin stolz darauf, Teil des Vereins, der Stadt und der gesamten Community zu sein."

Es war nicht schwer herauszuhören, dass sich Schultz beim FC und in Köln sehr wohl fühlt. Das Problem: Sein Vertrag gilt nur für die erste Liga. Doch bereits im Winter-Trainingslager im spanischen Algorfa hatte Schultz seine Bereitschaft bekundet, auch im Abstiegsfall in der Domstadt bleiben zu wollen.

Und nun sendeten auch seine Vorgesetzten erste Signale, dass sie eine weitere Zusammenarbeit mit Schultz nicht automatisch vom Klassenerhalt abhängig machen wollen. "Ich bin aus verschiedenen Perspektiven heraus sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainers. Dann kann die Zukunft des Trainers nicht von der Ligazugehörigkeit abhängig sein", sagte FC-Sportchef Christian Keller am Mittwochabend bei einer vom Kölner Stadt-Anzeiger und Express veranstalteten Talkrunde zum FC. Lobende Worte fand auch Lizenzspielleiter Thomas Kessler am Donnerstag: "Wir sind sehr zufrieden mit Timos Arbeit. Er macht einen sehr guten Job, er arbeitet sehr gut mit dem Team zusammen und ist ein Teamplayer. Ich finde, er passt sehr gut hierhin, er lebt diese Stadt, er spürt das."

Geht es also gemeinsam auch im Abstiegsfall weiter? "Grundsätzlich planen wir intern alle möglichen Szenarien durch", sagte Schultz. "Das ist unsere Pflicht." Sein Fokus liege aber auf der täglichen Arbeit, seine ganze Konzentration gelte dem kommenden Gegner. Denn alles andere würde ihn vom "gemeinsamen großen Ziel" ablenken. "Und wenn wir das erreichen", kündigte Schultz an, "so glaube ich, dann würde es mir hier weit über die 100 Tage sehr, sehr gut gefallen."