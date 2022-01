Schultz: "Ausstiegsklausel? Das steht für mich nicht zur Debatte"

Auf der vereinseigenen Website zog Timo Schultz nach dem Ende des Trainingslagers im spanischen Benidorm ein positives Resümee. Der Coach des FC St. Pauli äußert sich auch zur Team-Chemie und seiner Vertragsverlängerung.

Schultz lobte die Bedingungen an der Costa Blanca, hob den Topzustand der Plätze hervor wie auch das richtig gute Essen und ein hervorragendes Bett. "Das waren für mich als Spieler die wichtigsten Dinge", meinte der Ex-Profi. Dazu sei die Weitläufigkeit der Hotelanlage gerade in Corona-Zeiten ein wichtiger Aspekt gewesen. "Wir hatten unseren eigenen Trakt und so gut wie keinen Kontakt mit den wenigen anderen Hotelgästen."

Ein Trainingsschwerpunkt, so verriet Schultz, sei das Defensiv-, aber auch das etwas flexiblere Anlaufverhalten gewesen. Dass seine Schützlinge beim 2:0 gegen den belgischen Erstligisten Beerschot - dem einzigen Test mit den Torschützen Christopher Buchtmann (82.) und Max Dittgen (95.). - kaum etwas zugelassen haben, stellte den Trainer zufrieden. Die Abläufe hätten gepasst, aber natürlich gebe es immer Verbesserungspotenzial. Auch in Sachen Standards und anderen Varianten, wo Neues einstudiert wurde und "wir ein bisschen mehr in petto haben als in der Hinserie und auch ein bisschen erfolgreicher sein werden", hofft Schultz.

Das beste Teambuilding sind immer Siege, erfolgreiche Spiele und intensive Trainingseinheiten Timo Schultz

Ungeachtet des Konkurrenzkampfes stimme die Chemie im Team. "Es setzt sich jeder mal zu jedem und alle machen auch was miteinander“, berichtet der Ex-Profi, weiß aber auch: "Das beste Teambuilding sind immer Siege, erfolgreiche Spiele und intensive Trainingseinheiten. Wir haben die Tage trotzdem auch genutzt, um uns als Gruppe nochmal neu zu finden."

Vertragsverlängerung? "Zeitnah"

Nach der Rückkehr nach Hamburg läuft die Vorbereitung auf den Start in die Restserie beim Spitzenreiter mit einer "vernünftigen Trainingseinheit" am Dienstag an, danach beginne die spezielle Vorbereitung auf den Heimauftritt gegen Erzgebirge Aue (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor allem am Donnerstag und Freitag.

In Vorbereitung ist auch die Vertragsverlängerung von Schultz, der, ohne konkret zu werden, dabei den Begriff "zeitnah" nennt. Aber auch, dass er wegen seines neuen Arbeitspapiers wie Sportchef Andreas Bornemann "wesentlich entspannter als viele drumherum" sei. "Für uns ist seit Monaten klar, dass es weitergeht." Dabei gehe es am wenigsten um Gehalt oder eine Ausstiegsklausel. „Wie will ich denn einen Spieler von einem Projekt überzeugen, wenn ich selbst eine Ausstiegsklausel habe? Das steht für mich nicht zur Debatte", macht Schultz seine Position diesbezüglich deutlich und auch transparent.