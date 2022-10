Schröder: "Wollen neuen Trainer nächste Woche präsentieren"

In der Woche nach dem Spiel bei Hertha BSC am Sonntag will Schalke 04 seinen neuen Cheftrainer präsentieren, das kündigte Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag an. Zudem bestätigte er die Auflösung des Zweijahresvertrags von Frank Kramer. Mehrere 100.000 Euro Abfindung werden fällig.

Will die Trainersuche zeitnah beenden: S04-Sportdirektor Rouven Schröder. IMAGO/RHR-Foto