Schreckmoment: Wirtz bricht Training ab - Bayer gibt erste Entwarnung

Die Personalsituation bei Bayer 04 ist angespannt. Am Dienstag fehlte dann auch noch Nadiem Amiri beim Training, das Youngster Florian Wirtz abbrechen musste.

Schreckmoment beim Dienstagstraining von Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. So musste der 20-jährige Mittelfeldspieler Florian Wirtz die Einheit am Dienstagmittag nach etwa einer Dreiviertelstunde abbrechen und den Trainingsplatz vorzeitig verlassen.

Zuvor war der deutsche Nationalspieler an der Hüfte behandelt worden. Droht Bayer 04 womöglich vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Aufsteiger und Schlusslicht Darmstadt 98 der Ausfall des Ideengebers? Wohl kaum. Gab der Klub doch am Nachmittag eine erste Entwarnung. Wirtz habe nur einen Schlag auf die Hüfte erlitten. Grund zu größerer Beunruhigung soll nicht bestehen.

Aufgrund angespannter Lage: Wirtz wichtiger denn je

Dies wäre allerdings auch durchaus wichtig, da Trainer Xabi Alonso akut mit den beiden Innenverteidigern Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba (beide beim Afrika-Cup), Sechser Exequiel Palacios (schwere Muskelverletzung) und Mittelstürmer Victor Boniface (fällt bis Anfang April nach einer Adduktorenoperation aus) schon fünf Stammspieler fehlen.

Zumal am Dienstag auch ein Akteur aus der zweiten Reihe, der jüngst aber in der Startelf gefragt war, gar nicht erst auf dem Trainingsplatz erschienen war: So fehlte Mittelfeldspieler Nadiem Amiri, der am Samstag beim 0:0 gegen Gladbach als Palacios-Ersatz in der Doppelsechs zu überzeugen wusste, aber immer noch als potenzieller Wechselkandidat gilt.

Was natürlich direkt die Spekulationen über einen nahenden Transfer des nur noch bis Saisonende an den Werksklubs gebundenen frühere Nationalspieler befeuerte. Doch ein vorzeitiger Abschied des 27-Jährigen war nicht der Grund für dessen Fehlen. Der Allrounder musste passen, weil er krank ist.