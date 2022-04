Schon zur Winterpause: José Holebas hat Alzenau wieder verlassen

Ex-Profi José Holebas gehört nicht mehr zum Kader des Hessenligisten FC Bayern Alzenau. Bereits im Winter hat der 38-Jährige den Verein verlassen.

Es war eine der Personalien im Amateurfußball des Jahres 2021: Ende September gab der FC Bayern Alzenau, zuvor frisch aus der Regionalliga abgestiegen, die Verpflichtung von José Holebas bekannt. Es war nicht nur ein weiterer Ex-Profi für die fünfte Liga, Holebas kam schließlich vom griechischen Meister Olympiakos Piräus zu den Unterfranken, spielte ein halbes Jahr zuvor noch im Achtelfinale der Europa League gegen den FC Arsenal. Der Kontakt zu Holebas entsprang aus einer Beziehung zwischen dem 38-maligen griechischen Nationalspieler und dem damaligen Alzenauer Spielertrainer Peter Sprung.

Sprung ist inzwischen Geschichte in Alzenau - und damit auch José Holebas. Wie das regionale Portal "torgranate.de" berichtet, hat der ehemalige griechische Nationalspieler Alzenau, das trotz Zugehörigkeit zum Freistaat Bayern in der Oberliga des angrenzenden Bundeslandes Hessen spielt, schon in der Winterpause verlassen. "Er hat sich wohl etwas anderes unter seinem Engagement hier vorgestellt", so der aktuelle Coach Angelo Barletta. Das freilich galt auch für den FC Bayern Alzenau selbst, der in dieser Spielzeit um die sofortige Regionalliga-Rückkehr spielen wollte, die Meisterrunde aber haarscharf verpasste. Zumindest für die Restsaison schifft Alzenau aber in ruhigem Fahrwasser: Der Hessenliga-Klassenerhalt wurde in der aktuellen Platzierungsrunde bereits souverän eingetütet.

Was bleibt von Holebas, der in Alzenau eigentlich auch seinen Schritt ins Trainergeschäft vorbereiten wollte? Elf Einsätze, zwei Tore erzielte er der Hessenliga, sein letzter Einsatz dort ist auf den 17.11.2021 datiert. Man habe sich mit einem netten, guten Gespräch getrennt, sagt Coach Barletta.