Bayern Alzenau verpflichtet José Holebas

Der 37-jährige Ex-Profi José Holebas kehrt von Olympiakos Piräus an den bayerischen Untermain zurück und läuft künftig für Alzenau auf. Der Wechsel entspringt aus einer Beziehung zu Beginn der 2000er.

Ex-Profi José Holebas wechselt vom aktuellen griechischen Meister Olympiakos Piräus zum Hessenligisten FC Bayern Alzenau. "José ist der Spieler mit der größten Vita, den wir je verpflichtet haben", freute sich der Vereinsvorsitzende der Alzenauer, Andreas Trageser, über den Transfercoup. Noch vor rund sechs Monaten lief der gebürtige Aschaffenburger für Piräus im Achtelfinale der Europa League gegen den FC Arsenal auf.



Der Kontakt zu Holebas entspringt aus einer Beziehung zwischen dem 38-maligen griechischen Nationalspieler und dem Alzenauer Spielertrainer Peter Sprung, die bis zum Beginn der 2000er-Jahre zurückreicht. Nachdem der damals 18-jährige überraschenderweise Vater wurde, hängte er seine Kickschuhe an den Nagel und verdiente sein Geld als Lagerarbeiter im Schichtdienst. "Ich war damals Spielertrainer beim Kreisligisten SV Damm und sein Onkel hat ihn zu uns gebracht. Wir mussten ihn fast schon zwingen, dass er wieder bei uns einsteigt", sagt Sprung mit einem Lachen. "Aber sein Talent, seine Schnelligkeit und der linke Fuß waren einfach überragend", so Sprung weiter.

Profi-Laufbahn im Ausland

Über die Stationen SV Damm und Viktoria Kahl wechselte Holebas schließlich zu den Amateuren des TSV 1860 München, wo er nach kurzer Zeit den Schritt in den Profi-Kader schaffte. Trainer Ewald Lienen nahm ihn dann 2010 mit nach Piräus. "Das war die schönste Station im Ausland. Der Verein ist das Bayern München in Griechenland und von der Stimmung her nicht zu toppen", blickt Holebas zurück. Weitere Erfahrungen sammelte er in Italien (AS Rom) und England (FC Watford), bevor es ihn in der Saison 2020/2021 wieder nach Piräus zog.

Auf die sportliche Verstärkung durch Holebas freut sich Sprung. "José ist hochmotiviert und auf vielen Positionen einsetzbar. Er ist als absoluter Führungsspieler eingeplant, muss aber wie jeder andere auch seine Leistung bringen", stellt der 42-Jährige klar. Gleichwohl hofft Trageser auf einen positiven Schub für die junge Alzenauer Truppe: "Er ist sehr ehrgeizig, verhält sich absolut professionell und wird für unsere Jungs ein Rückhalt sein."