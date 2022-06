"Schon lange verfolgt": FCN sichert sich die Dienste von Stürmer Duah

Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen Angreifer verpflichtet: Aus der Schweiz kommt Kwadwo Duah (25) vom FC St. Gallen.

Bald beginnt beim 1. FC Nürnberg das Trainingslager in Südtirol. Kurz vor dem einwöchigen Aufenthalt in Natz/Schabs ist der Zweitligist bei seiner Suche nach einem Angreifer fündig geworden: Kwadwo Duah wechselt vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen an den Valznerweiher.

Duah erhält beim Club die Nummer 23 und wurde laut Vereinswebsite "mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet". In der vergangenen Saison schoss der gebürtige Londoner 15 Tore.

Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe erklärte, "Kwadwos Weg und seine Entwicklung schon lange verfolgt" zu haben. Duah sei sehr schnell "und wird uns mit seinen Torjäger-Fähigkeiten helfen". Außerdem kenne er "die Art Fußball, die wir spielen wollen. Das wird ihm bei der Integration helfen."

Duah passe für Rebbe auch "charakterlich und mit seiner Mentalität hervorragend" zum FCN. Der 25-Jährige selbst meinte, dass der Club "sich seit einem Jahr sehr" um ihn bemüht habe. Daher habe er bei den Mittelfranken "das beste Gefühl" gehabt und sich für diese entschieden. Neben der Fangemeinde freue er sich "auf das Stadion und darauf, hier Tore zu schießen".

Ex-FCN-Spieler Allain Sutter hatte seinen Anteil

Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking bedankte sich zudem bei einer Person: "Allen voran mit dem ehemaligen Club-Spieler Alain Sutter, der in St. Gallen als Sportdirektor tätig ist, hatten wir hervorragende Gespräche. Die waren geprägt von gegenseitigem Respekt, lösungsorientiert und zielführend."