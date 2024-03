Schon gegen Bayern? Comeback von Fernandes und Hanche-Olsen naht

Elf gegen elf wurde im Training von Mainz 05 in den vergangenen Wochen selten gespielt, weil Krankheiten und Verletzungen den Kader dezimierten. Am Wochenende könnten Andreas Hanche-Olsen und Edimilson Fernandes auf die Bundesliga-Bühne zurückkehren.

Wieder fit: Andreas Hanche-Olsen (li.) und Edimilson Fernandes. DeFodi Images via Getty Images

Die beiden Rekonvaleszenten machten am Dienstag die Einheit über das gesamte Spielfeld noch nicht mit. Andreas Hanche-Olsen war nach dem Aufwärmen ausgestiegen, Edimilson Fernandes absolvierte nach dem Trainingsspielchen im Kleinfeld ebenfalls nur noch ein paar Laufrunden.

Bis zum Auftritt von Mainz beim FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte das Duo jedoch wieder so weit fit werden, dass es zumindest für Kurzeinsätze reicht. "90 Minuten kämen für Andreas vermutlich noch zu früh, aber Edimilson will vielleicht morgen schon voll mittrainieren", kündigt Trainer Bo Henriksen an.

Die Zahl der verletzungsbedingten Ausfälle reduziert sich damit auf Maxim Leitsch (Adduktoren), Stefan Bell (leichte Herzmuskelentzündung), Nelson Weiper (Meniskusglättung) und Jessic Ngankam (Muskelverletzung im rechten Oberschenkel). Letzter hat sich die Blessur vergangene Woche im Training zugezogen, wegen einer Rotsperre hätte er in München ohnehin nicht auflaufen können.

Leitsch ist "erst mal wieder raus"

Jetzt wird er aber vermutlich noch etwas länger fehlen. Leitsch ist bereits seit einiger Zeit angeschlagen. "Er hat bei einem Trainingsversuch wieder etwas gespürt und ist erst mal wieder raus", beschreibt Henriksen die aktuelle Situation.

Da Hanche-Olsen und Fernandes in München wohl nur für die Bank zur Verfügung stehen werden, muss der Trainer für die Startelf andere Lösungen finden, um die Sperren von Dominik Kohr (Gelb-Rot) und Leandro Barreiro (fünfte Gelbe) zu kompensieren. "Anthony Caci kommt zurück, das ist gut für uns", sagt der 05-Trainer, der den zuletzt gelbgesperrten Franzosen anscheinend gedanklich bereits für die Dreierkette eingeplant hat, wo es Kohr zu ersetzen gilt. Auf der Doppelsechs ist Tom Krauß der Top-Kandidat.

In die Überlegungen spielt mit rein, dass Josuha Guilavogui beim 1:1 gegen Gladbach seinen ersten 90-Minuten-Einsatz im FSV-Trikot absolvierte und sich gute Kritiken verdiente. Der 33-Jährige war im Herbst zu den Mainzern gestoßen und wurde durch einen Muskelbündelriss im Oberschenkel vorübergehend aus der Bahn geworfen.