Scholz verlässt Leipzig und berät Red Bull

Florian Scholz wird RB Leipzig verlassen. Der Kommunikationsdirektor macht sich als Berater selbstständig und hat in dieser Funktion vor allem mit Red Bull zu tun.

Scholz, kaufmännischer Leiter im Bereich Sport, wird bei den Sachsen Ende März ausscheiden und eine neue Herausforderung suchen. Diese liegt dem Vernehmen nach bei Red Bull, wohin sich zuletzt auch RB-Boss Oliver Mintzlaff als CEO verabschiedet hatte.

"Ich freue mich über diese Möglichkeit und Chance in neuen beruflichen Feldern. Dies ist nicht nur meine Wunschlösung und der nächste Schritt, sondern auch der richtige Zeitpunkt nach fast acht Jahren mit so vielen emotionalen Momenten und Erfolgen", sagte der 43-Jährige in einer Mitteilung des Bundesligisten.

Scholz hatte am 1. Juli 2015 bei RB als Abteilungsleiter PR & Medien begonnen. Seit August 2020 verantwortete er zusätzlich zu seiner Rolle als CMO (Chief Media Officer) die kaufmännische Leitung im Bereich Sport.

Ohne Scholz dürfte sich der neue Leipziger Manager Max Eberl nach Verstärkung für sein Team umsehen müssen. Die "Leipziger Volkszeitung" spekuliert über den Namen Rouven Schröder, der Ende Oktober beim FC Schalke ausstieg. Eberl wollte Schröder einst nach Gladbach locken.