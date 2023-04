Schönweitz verlässt den DFB und wechselt nach Mainz

Nach neun Jahren verlässt Meikel Schönweitz den DFB. Den 43-Jährigen zieht es zum 1. FSV Mainz 05.

Heuert in Mainz an: Meikel Schönweitz. imago images / Sportfoto Rudel

Schönweitz war beim DFB zunächst als U-16-Trainer mit ersten koordinativen Aufgaben und seit Dezember 2018 als Cheftrainer für das komplette "Team DFB" der U-Trainer zuständig. Nun kehrt Schönweitz ab 15. Mai nach Mainz zurück. Beim Bundesligisten arbeitete er bereits von 2010 bis 2014 und übernimmt nun den neuen Posten "Direktor Fußball-Entwicklung".

"In den vergangenen neun Jahren beim DFB habe ich viel gelernt, meinen Horizont auf fachlicher und menschlicher Ebene erweitert und tiefe Einblicke in das Fußballsystem gewonnen. Es war nicht immer einfach, die verschiedenen Interessen in diesem komplexen Feld von Verbänden, Vereinen und externen Einflussfaktoren auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, dennoch ist uns das auf vielen Ebenen gelungen. Wir haben sehr viele Projekte angestoßen, die U-Nationalmannschaften und ihr Trainerteam neu aufgestellt, eine DNA entwickelt und so eine Basis geschaffen, von der ausgehend wir die Herausforderungen des deutschen Fußballs bewältigen können", so Schönweitz.

Und Volker Kersting, Direktor Nachwuchsfußball in Mainz, ergänzt auf der Website der 05er: "Der Kontakt zu Meikel ist auch nach seinem Wechsel 2014 zum Deutschen Fußballbund nie abgerissen, wir haben darüber hinaus über Jahre in verschiedenen Arbeitsgruppen und Kommissionen im Bereich Nachwuchsfußball zusammengearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass wir mit ihm einen ausgewiesenen Fachmann und echten 05er für unseren Verein wiedergewinnen konnten. Gemeinsam werden wir unser Nachwuchsleistungszentrum für die Zukunft aufstellen."