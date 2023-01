"Schöne Momentaufnahme": Sachlicher Schuster erklärt den Auswärtserfolg

Dirk Schuster war nach Durchgang eins einzig mit der defensiven Leistung seiner Mannschaft zufrieden. In Folge seiner Halbzeitansprache zeigte sein Team ein anderes Gesicht und gewann mit 3:1 in Hannover.

"Eine schöne Momentaufnahme", betitelte FCK-Cheftrainer Dirk Schuster bei "Sky" die Situation seiner Mannschaft nach dem 3:1-Auswärtssieg in Hannover. Man könne es genießen, aber ab morgen ginge es weiter mit Regeneration und der Vorbereitung auf die kommende Aufgabe.

Aber eins nach dem anderen: Nach einer schwachen Leistung in den ersten 45 Minuten, zeigte sich Lautern nach dem Seitenwechsel von einer deutlich besseren Seite und drehte die Partie dank der Tore von Julian Niehues, Terrence Boyd und Philipp Hercher - das neunte Auswärtsspiel in Folge, dass Lautern nicht verlor, eine historische Marke für einen Aufsteiger.

Ein bekanntes Muster bei den Pfälzern, schließlich kam es in der laufenden Spielzeit schon häufiger vor, dass die Pfälzer ihre Spiele kurios drehten, so zum Beispiel beim 3:3 gegen Darmstadt, als der FCK ein 0:2 in ein zwischenzeitliches 3:2 umwandelte.

Schusters Halbzeitansprache wirkt

"Das haben wir in einer ganz sachlichen und ruhigen Atmosphäre angesprochen", beschrieb Schuster die verbesserungswürdigen Aspekte, die er in seiner Halbzeitansprache an die Mannschaft vermittelt hatte. Der 55-Jährige habe in Durchgang eins das Gefühl gehabt, dass die Hannoveraner eine ganz andere Körpersprache an den Tag gelegt hätten und "mit fünf bis sechs Mann zum Schiedsrichter gingen, während von uns nur einer dastand." Die Frage, ob die Kritik Schusters auf seine Mannschaft gewirkt habe, beantwortete sich in Hälfte zwei von ganz alleine.

Schuster sprach zudem davon, dass die Mannschaft vom "Zusammenhalt und von der Geschlossenheit extrem lebt". Damit bezog sich der Übungsleiter unter anderem auf die kurzfristigen Ausfälle der Startelfkandidaten Nicolai Rapp und Philipp Klement (beide muskuläre Probleme).

Nach dem Sieg am Samstagabend sind es zumindest über Nacht nur noch zwei Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz, der Fokus des FCK richtet sich jetzt aber erst einmal auf die kommende Aufgabe, das Heimspiel gegen Kiel (4. Februar, 13 Uhr).