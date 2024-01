Schneller Ersatz für Wooten: Münster verpflichtet Steczyk

Mit Dominik Steczyk hat Preußen Münster einen ehemaligen polnischen U-20-Nationalspieler geholt. Der Stürmer kommt aus der polnischen Ekstraklasa.

Nachdem der Drittligist dem Wunsch von Stürmer Andrew Wooten stattgegeben hatte, den bis zum Saisonende laufenden Vertrag aufzulösen, können die Adlerträger bereits einen Tag später einen neuen Angreifer präsentieren: Vom polnischen Erstligisten Ruch Chorzow kommt Dominik Steczyk. Beim momentan Vorletzten der Ekstraklasa bestritt er 13 Spiele in der laufenden Saison und blieb dabei ohne eigenes Tor.

Die 3. Liga kennt Steczyk bereits: In der vergangenen Saison war der 24-Jährige für den Halleschen FC auf Torejagd gegangen und hatte in 33 Ligaspielen fünf Treffer und vier Assists verbucht. Mit Blick auf die Stärken des Offensivmannes äußert sich Preußen-Geschäftsführer Peter Niemeyer wie folgt: "Dominik bringt viel Tempo und eine gute Robustheit mit. Sein Profil unterscheidet sich auch nochmal etwas von den anderen. Ich bin mir sicher, dass wir viel Freude an ihm haben werden."

Als ich von der Möglichkeit gehört habe, nach Münster zu kommen, musste ich nicht lange überlegen. Neuzugang Dominik Steczyk

Der Pole freut sich ebenfalls über seine Rückkehr nach Deutschland: "Als ich von der Möglichkeit gehört habe, nach Münster zu kommen, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich, jetzt hier zu sein. Ich habe Familie in Dortmund, kenne die Ecken hier. Ich habe in der Jugend auch schon mal hier im Stadion gespielt und ein Tor gemacht." Im Jugendbereich hatte Steczyk unter anderem das Trikot des VfL Bochum getragen, auch für die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg war er aktiv.