Vertrag aufgelöst: Aufstiegsheld Wooten verlässt Münster

Preußen Münster und Andrew Wooten, der in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil am Aufstieg hatte, gehen getrennte Wege. Der 34-Jährige bat um die Auflösung des bestehenden Kontraktes.

Aufstiegsheld Andrew Wooten verlässt Preußen Münster. Der Angreifer, in der vergangenen Saison mit 16 Treffern und zehn Assists noch maßgeblich am Drittligaaufstieg beteiligt, bat die Verantwortlichen um die vorzeitige Auflösung seines bis Saisonende gültigen Vertrages. Der 34-Jährige, der vorher für den VfL Osnabrück spielte, war in der laufenden Saison nur noch Ergänzungsspieler. In elf absolvierten Ligapartien wurde er zehnmal eingewechselt und erzielte zwei Treffer.

Seinen letzten Einsatz für den aktuellen Tabellen-Zwölften hatte der einmalige US-Nationalspieler am Mittwochabend, als er beim 1:1 im Auswärtsspiel in Ingolstadt in der Schlussphase von Trainer Sascha Hildmann eingewechselt worden war. Einen offiziellen neuen Arbeitgeber hat Wooten noch nicht, dem Vernehmen nach soll es für ihn aber in einer tieferen Liga weitergehen.

Andrew wird für immer seinen Platz in den Preußen-Geschichtsbüchern sicher haben. Geschäftsführer Peter Niemeyer

Der Abschied aus Münster erfolgt dabei im Guten, wie Geschäftsführer Peter Niemeyer betont: "Als Teil der Aufstiegself wird Andrew für immer seinen Platz in den Preußen-Geschichtsbüchern sicher haben. Mit seinen Toren, Vorlagen und mit seiner Persönlichkeit, war er einer der Eckpfeiler für die Rückkehr in den Profifußball. Andrew hat sich auch in zuletzt schwierigen Phasen voll und ganz in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt. Deshalb wollten wir ihm bei seinem Wunsch nach einer Veränderung keine Steine in den Weg legen."

Wooten war in seiner Karriere unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den FSV Frankfurt und den SV Sandhausen auf Torejagd gegangen und hatte in 169 Zweitligaspielen 52 Tore erzielt. Im Ausland stand der Sohn eines US-Amerikaners und einer Deutschen in der Heimat seines Vaters für Philadelphia Union auf dem Rasen, in Österreich spielte er für den FC Admira Wacker Mödling.