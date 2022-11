Schmitz' denkwürdiger Abend - Erinnerungen an Schweinsteiger und ten Hag

Für Benno Schmitz wurde das verlorene Derby gegen Bayer 04 Leverkusen zu einer denkwürdigen Partie. Trainer Steffen Baumgart äußerte sich im Anschluss zu seiner Verletzung.

"Ich wusste, wenn er mal ein Tor macht, dann muss es so eins sein", sagte Torwart Marvin Schwäbe im Anschluss im Anschluss an die Partie am Mittwochabend. Ein viel schöneres Premierentor kann man sich tatsächlich kaum ausmalen als das von Benno Schmitz. In der 30. Minute hatte der 27-Jährige eine Flanke mit der Brust angenommen und in einer technisch einwandfreien Bewegung volley ins lange Ecke geknallt. Ein herrlicher Treffer - ausgerechnet in seinem 100. Pflichtspiel für Köln, ausgerechnet im Derby gegen Leverkusen. Und eben der erste im insgesamt bereits 92. Bundesliga-Spiel.

Auch in allen anderen Wettbewerben war Schmitz nicht gerade bekannt für seine Torgefahr. Sein letztes Tor in einem Pflichtspiel hatte Schmitz vor über achteinhalb Jahren erzielt - damals im Alter von 19 Jahren in der Regionalliga Bayern. Für die zweite Mannschaft des FCB hatte er beim 6:0 über Seligenporten getroffen. Vierfacher Torschütze damals: Tobias Schweinsteiger. Und Trainer: Erik ten Hag.

Für den Derbysieg reichte der denkwürdige Volleyschuss aber nicht - auch wenn Schmitz nicht mehr viel damit zu tun hatte. So lange der Rechtsverteidiger auf dem Platz stand, hatte sein Team gegen den rheinischen Rivalen alles im Griff. In der 56. Minute war ihm dann Leverkusens Mitchel Bakker unabsichtlich aufs Fußgelenk gestiegen. Zunächst machte Schmitz nach Behandlung noch weiter, kurz darauf war Schluss. "Benno hatte Probleme am Sprunggelenk", erklärte Kölns Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz nach Abpfiff. "Uns war klar, dass er die 90 Minuten nicht durchspielen kann."

Die aus Kölner Sicht tragische Pointe: Der für Schmitz eingewechselte Kingsley Schindler fälschte quasi als erste Amtshandlung einen Freistoß von Nadiem Amiri ins eigene Tor ab und ließ sich beim zweiten Leverkusener Treffer vom späteren Torschützen Moussa Diaby überlaufen. Lange erinnern wird sich Schmitz also an den Abend in jedem Fall - positiv wie negativ.