Schmadtke: So ist der Stand bei Younes, Elvedi und Fraulo

Was tut sich personell noch bei Borussia Mönchengladbach? Sportdirektor Nils Schmadtke hat sich zu verschiedenen Personalien geäußert und einen Leihkandidaten benannt.

Der "Neue", der am Sonntag bei einem Testspiel von Borussias U 23 das Gladbacher Trikot trug, war ein alter Bekannter. Amin Younes hieß die Überraschung im Team von U-23-Coach Eugen Polanski. Mit 2:5 verloren die Fohlen, bei denen Younes komplett durchspielte, den Test bei Oberligist KFC Uerdingen. Weil Polanski einen Tag nach dem Regionalligaspiel gegen den Wuppertaler SV (2:3) die Akteure einsetzte, die an den ersten beiden Spieltagen weniger zum Einsatz gekommen waren, bot sich auch für Younes die Gelegenheit, ein wenig Matchpraxis zu sammeln. Zurzeit ist der 30 Jahre alte Offensivspieler ohne Verein.

Younes: Kein Platz in Gladbachs Lizenzmannschaft

Im April 2014 bestritt Younes sein letztes Pflichtspiel für die Borussia, für die er insgesamt 14 Jahre lang am Ball war. Klar, dass das Comeback in der U 23 zu Spekulationen über eine mögliche Rückkehr geführt hat. Doch das sei "überhaupt kein Thema", versicherte Nils Schmadtke in einem Interview auf Borussias Vereinsseite. Der Sportdirektor Lizenz erklärte: "Amin ist momentan vereinslos und hat gefragt, ob er sich hier bei Borussia in der U 23 fit halten darf. Da Amin viele Jahre zur Fohlenfamilie gehört hat, haben wir diesem Wunsch entsprochen. Er wird sich hier für eine neue Aufgabe vorbereiten, die aber nicht bei Borussia in der Lizenzmannschaft liegen wird."

Schmadtke gab weitere Einblicke in die Kaderplanung. Bei Mittelfeldtalent Oscar Fraulo (19) kündigt sich eine Veränderung an. "Möglicherweise werden wir Oscar Fraulo für eine Saison an einen anderen Verein verleihen. Er ist jetzt in einem Alter, in dem er Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau benötigt. Wir sind mit ihm in offenen und transparenten Gesprächen und hoffen, dass es mit einer Leihe klappt, damit er dann nach seiner Rückkehr bereit wäre, hier um einen Stammplatz zu kämpfen", sagte Schmadtke.

Rieder ein "finanzielles Brett"

Weiter Warten ist in der Personalie Nico Elvedi, den die Wolverhampton Wanderers verpflichten wollen, angesagt. Seit geraumer Zeit fehlen die entscheidenden Fortschritte in der Angelegenheit. "Über Nico Elvedi wurde in den vergangenen zwei Wochen ja schon viel gesagt. Es gibt aber nach wie vor noch keine Entscheidung, so dass wir weiter abwarten müssen, was mit ihm passiert", meinte Schmadtke. Ansonsten, so der Sportdirektor weiter, "beobachten wir weiter wachsam den Markt. Wenn sich etwas auftut, das uns sportlich weiterhilft und finanziell machbar ist, würden wir uns sicherlich nicht davor verschließen."

Gesucht wird vor allem noch ein weiterer Mittelstürmer nach der Verpflichtung von Tomas Cvancara. Zu Mittelfeldmann Fabian Rieder (Young Boys Bern) hatte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus Ende Juli kurz vor der Abreise aus dem Trainingslager Stellung bezogen: "Fabian Rieder ist ein guter Spieler. Er kostet aber über zehn Millionen Euro. Das ist ein Brett, das wir nicht stemmen können. Dass der Spieler gut und interessant ist, dass wir uns mit ihm beschäftigt haben - ganz klar. Aber momentan ist an Fabian Rieder nicht zu denken."