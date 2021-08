"Schlussstrich" perfekt: Johannes Eggestein verlässt Werder

Bereits am Mittwoch hatte Werder Bremen bekanntgegeben, dass Johannes Eggestein den Verein verlassen wird, nun gab der Bundesliga-Absteiger den Wechsel des 23-Jährigen nach Antwerpen bekannt.

Bei Royal Antwerp erhält der Stürmer, der am ersten Zweitligaspieltag gegen Hannover 96 (1:1) noch einen Kurzeinsatz für Bremen hatte, einen Vertrag bis 2024.

"Wir haben eine Lösung gefunden, die für alle Seiten passt. Bei uns wäre es für Johannes schwer geworden, auf die von ihm gewünschten Einsatzzeiten zu kommen. Daher macht der Wechsel ein Jahr vor Vertragsende Sinn", so Werders Fußball-Geschäftsführer Frank Baumann.

"Sinnvoll, einen Schlussstrich zu ziehen"

Eggestein war als Jugendspieler 2013 vom TSV Havelse an die Weser gewechselt. 2016 gab er im DFB-Pokal sein Debüt für die Profis, für die er insgesamt 46 Bundesligapartien absolvierte (fünf Tore). In der vergangenen Saison wurde er ab Oktober bis Saisonende an den Linzer ASK ausgeliehen und kam in der österreichischen Bundesliga 18-mal zum Einsatz (acht Tore).

Nun also der Wechsel nach Antwerpen, das nach zwei Spieltagen punktlos Letzter in der ersten belgischen Liga ist. "Sowohl der Verein als auch die Stadt sind mir sehr ans Herz gewachsen, und ich werde immer viel mit Bremen verbinden", zitiert Werder Eggestein zum Abschied. "Nicht zuletzt, weil ich auch einen Teil meiner Jugend in Bremen verbracht habe und hier mit aufgewachsen bin." Nun sei es für ihn aber "aus sportlicher Sicht" sinnvoll, "einen Schlussstrich zu ziehen" und "ein neues Kapitel zu beginnen".