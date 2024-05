Schluss nach zweieinhalb Jahren: Marx ohne Zukunft in Braunschweig

Der Vertrag von Jan-Hendrik Marx bei Eintracht Braunschweig wird nicht verlängert. Wohin es den Rechtsverteidiger nun zieht, steht noch nicht fest.

Nach zweieinhalb Jahren bei Eintracht Braunschweig muss sich Jan-Hendrik Marx im Sommer einen neuen Verein suchen. Wie der BTSV am Freitag vermeldete, wird der Ende Juni auslaufende Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängert.

Marx, der bei Kickers Offenbach ausgebildet wurde und zwei Jahre für Waldhof Mannheim spielte, wechselte im Januar 2022 vom FC Ingolstadt nach Braunschweig und absolvierte seither 49 Einsätze für die Löwen, in denen er elf Scorerpunkte (drei Tore, acht Assists) beisteuerte. Bereits in seinem ersten Halbjahr durfte sich der Rechtsverteidiger über den Aufstieg in die 2. Bundesliga freuen.

Wie im letzten Jahr, so konnte der BTSV auch in der laufenden Spielzeit die Klasse unter großem Kraftaufwand knapp halten. Marx spielte jedoch in der aktuellen Saison keine große Rolle mehr und kam lediglich sechsmal in der Liga sowie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Schalke 04 (1:3) zum Einsatz.

"Wichtige Erfahrung in der 2. Bundesliga"

"Es waren für mich in Braunschweig und bei der Eintracht zweieinhalb schöne und erfolgreiche Jahre", blickt der Spieler im Guten zurück auf seine Zeit bei der Eintracht: "Gemeinsam konnten wir den Aufstieg bejubeln, in den vergangenen zwei Spielzeiten sammelte ich anschließend wichtige Erfahrungen in der 2. Bundesliga. Ich wünsche den Löwen alles Gute und bin dankbar für die gemeinsame Zeit." Wohin es Marx zieht, steht bislang noch nicht fest.