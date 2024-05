Schluss mit Plastik: Tahs Meilenstein und drei weitere, die folgen sollen

Der 5:0-Erfolg in Bochum stellte für Jonathan Tah nicht nur aufgrund der Höhe ein besonderes Erlebnis dar. Leverkusens Abwehrchef spricht selbst von einem Meilenstein, der nicht der letzte in dieser Saison bleiben soll.

Nach dem Sieg ist vor dem Sieg … Schon Alt-Bundestrainer Sepp Herberger ("Nach dem Spiel ist vor dem Spiel") wusste um die Vergänglichkeit des Erfolges. Zählt im Fußball doch nur das Hier und Jetzt.

Und so gönnte sich Jonathan Tah nach dem Leverkusener Kantersieg in Bochum auch nur einen kurzen Blick auf das Erreichte. Auch wenn dieser Tag kein gewöhnlicher in seiner Karriere war, absolvierte der Verteidiger doch sein 350. Pflichtspiel für Bayer 04.

"350 Spiele, 50 Spiele ungeschlagen und 5:0 gewonnen - ein besonderer Tag für mich"

"Das ist für mich persönlich ein Meilenstein. 350 Spiele, 50 Spiele ungeschlagen und 5:0 gewonnen - ein besonderer Tag für mich", erklärte der Abwehrchef, der direkt danach aber schon den Fokus auf die aus Bayer-Sicht letzten acht fulminanten Tage dieser Saison legte.

Diese haben es in sich, möchte Tah mit seinen Kollegen doch gleich drei weitere Meilensteine setzen: Am Samstag in der Liga gegen den FC Augsburg möchte Bayer 04 als erster Bundesligist in der Geschichte eine komplette Saison ohne Niederlage beenden, ehe die Profis die Meisterschale in Empfang nehmen dürfen. Danach folgen am Mittwoch das Finale der Europa League in Dublin gegen Atalanta Bergamo und am Samstag das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin gegen Kaiserslautern.

"Die Woche wird voller Emotionen sein - voller positiver Emotionen hoffentlich", sagt der deutsche Nationalspieler, "mit dem letzten Bundesligaspiel und der Schale, die wir dann bekommen - die richtige Schale und nicht nur die Plastik-Dinger, die wir bisher hatten - und dann hoffentlich zwei weiteren Titeln. Ich freue mich sehr drauf und die ganze Mannschaft auch. Und alle drumherum, die dabei sind, sind heiß."

Silberware statt Plastik

41 Siege und neun Unentschieden stehen für Bayer 04 in einer bislang perfekten Saison zu Buche. Weitere drei Erfolge sollen hinzukommen, wie Tah betont. "Natürlich tut es gut, dass wir unsere Serie fortführen konnten mit jetzt 50 Spielen ohne Niederlage. Aber wir haben noch drei Spiele, die wir auch gewinnen wollen", sagt der 28-Jährige und erklärt: "Nicht das Ungeschlagen-bleiben, sondern das Gewinnen ist das, was in unserem Kopf ist. Wir gehen nicht auf das Feld und sagen, wir wollen nicht verlieren, sondern wir gehen aufs Feld und wollen gewinnen." Drei Mal soll dies noch geschehen in dieser Saison. Dann ist endgültig Schluss mit Plastik - und stattdessen Silberware angesagt.