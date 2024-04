Schlotterbecks Zukunft ist offen

Keven Schlotterbeck, als Leihgabe des SC Freiburg Stammkraft beim VfL Bochum, hat eher verhaltenes Interesse an einer Rückkehr in den Breisgau. Verändern könnte sich die Sachlage, wenn sich beispielsweise die Gesundung von Matthias Ginter (Achillessehnen-OP) über dessen geplanten Wiedereinstieg in der Vorbereitung oder auch die von Philipp Lienhart (nach Leisten-OP nun Knieprobleme) verzögern würde. Klemens Hartenbach ist sensiblisiert, man werde den "Markt mit Argusaugen beobachten", so der Sportdirektor.