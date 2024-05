Schlotterbecks Nachspiel: Pizza - und Grübeln bis um Vier

Zum Bochumer Erfolg im wilden Kellerduell an der Alten Försterei trug auch Keven Schlotterbeck einen Treffer bei. Wieder mal wird der Verteidiger im Abstiegskampf zum wichtigen Faktor.

Unvergessen, wie Keven Schlotterbeck mit seinem Tor in der Nachspielzeit am 33. Spieltag der vorigen Saison in Berlin für Bochum die Weichen Richtung Klassenerhalt stellte. Mit dem 1:1 damals bei Hertha BSC Berlin brachte sich der VfL in Position und vollendete am 34. Spieltag mit einem 3:0 gegen Bayer Leverkusen.

Nun könnten die Bochumer sogar bereits am vorletzten Spieltag gesichert sein, selbst wenn es am kommenden Sonntag gegen Meister Bayer Leverkusen eine Niederlage geben sollte. Dazu könnte pikanter Weise die Unterstützung von Borussia Dortmund beitragen: Mit einem Sieg des BVB am Samstag Abend in Mainz wäre Bochum vorzeitig gerettet.

Gedankenspiele, die natürlich auch Schlotterbeck und Co. in der Nacht nach dem Spiel in Köpenick umtrieben. Das wilde 4:3 nach 3:0-Führung hatte alle Beteiligten bis zum Limit gefordert, körperlich und natürlich auch geistig.

Schlotterbeck verkneift sich überschäumenden Jubel

Dementsprechend hatte sich Schlotterbeck auf eine kurze Nacht eingestellt. Überschäumenden Jubel verkniff sich der Verteidiger mit Rücksicht auf seinen früheren Arbeitgeber Union nach seinem Tor zum 3:0, aber natürlich hatte auch ihn die mitreißende Partie an der Alten Försterei stark mitgenommen.

Er werde nun seine Regenerations-Leggings anziehen, sich ganz spät am Abend "vielleicht noch eine Pizza reinziehen und ein Bierle gönnen". Sicherlich nicht vor vier Uhr nachts werde er zur Ruhe kommen nach diesem erneut ganz besonderen Berlin-Moment, vermutete der lange Innenverteidiger.

Wie sieht Schlotterbecks Zukunft aus?

"Das war der pure Wahnsinn, und schon bemerkenswert, dass wir nach der besten ersten Hälfte, die wir in dieser Saison gespielt haben, noch so bibbern mussten", urteilte der 27-Jährige. Ob er solche heißen Spiele weiterhin im Bochumer Trikot erlebt? Bis zum Saisonende ist Schlotterbeck vom SC Freiburg ausgeliehen, völlig offen und zumindest noch nicht verkündet, wie es mit ihm danach weitergeht.

Bei Union habe er eine tolle Zeit erlebt, erinnerte sich der Verteidiger; in Bochum kam seine Karriere so richtig auf Touren. Beim VfL wird er enorm geschätzt und ist längst eine der Führungs-Figuren im Team, auch das wird seine Entscheidung gewiss beeinflussen. Natürlich aber stehen ihm auch andere Türen offen.

Zwei freie Tage gewährt Trainer Heiko Butscher seinen Profis nach dem zweiten Auswärtssieg der Saison; am Mittwoch startet die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel gegen Meister Bayer Leverkusen.

Torspektakel auch gegen Leverkusen?

Dann treffen übrigens die beiden Mannschaften aufeinander, die an den beiden jüngsten Spieltagen die meisten Tore in der Bundesliga erzielten. Nicht ganz überraschend ist das der neue Deutsche Meister, der auf sieben Tore kommt - aber diese Zahl erreichte auch der VfL.

Drei Tore gegen Hoffenheim, dann vier gegen Union - offenbar kommt das Bochumer Angriffsspiel gerade zur rechten Zeit auf Touren.