Schlotterbeck fehlt mindestens in Bochum - Hummels droht Sperre

Der BVB muss erneut auf Nico Schlotterbeck verzichten - auch wenn der Innenverteidiger wohl Glück im Unglück hatte. Derweil muss Mats Hummels Vorsicht walten lassen.

Obwohl er gerne noch weitergespielt hätte, holte Edin Terzic Nico Schlotterbeck im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (4:0) schon Mitte der ersten Hälfte vom Platz. Erneut hatte sich beim Nationalspieler der Oberschenkel gemeldet - und erneut wird er Borussia Dortmund vorerst fehlen.

"Nico hat sich leider wieder am Muskel verletzt, allerdings an einer etwas anderen Stelle, und es scheint nicht so dramatisch zu sein wie zuletzt", berichtete Terzic am Tag vor dem Gastspiel beim VfL Bochum (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), bei dem der BVB seine Tabellenführung verteidigen will. "Wir gehen davon aus, dass er nicht mehr allzu lange ausfallen wird, aber für das morgige Spiel steht er nicht zur Verfügung."

Zu seiner vorangegangenen Verletzung, die ihn bis zum Comeback gegen Frankfurt knapp vier Wochen zum Zuschauen gezwungen hatte, gebe es "definitiv einen Zusammenhang", so Terzic. "Es ist dieselbe Seite." Dass Schlotterbeck gegen die Eintracht begann und Niklas Süle der Joker war, ist für den Trainer auch im Nachhinein "definitiv die richtige Entscheidung": "Bei Niklas war das Risiko vor dem Spiel größer als das bei Nico." Süle habe das Spiel "sehr gut überstanden" und sei in Bochum nun eben erneut gefragt.

Coulibaly muss passen - Hummels vor Jubiläum

Während auch Soumaila Coulibaly, der sich laut Terzic im Training das Knie leicht verdrehte, zumindest in Bochum ausfallen wird, ist Mats Hummels erneut als Innenverteidiger gefragt, muss dabei aber mit Bedacht vorgehen: Bei der nächsten Gelben Karte wäre der Routinier, dem in Bochum der 200. Bundesliga-Sieg im BVB-Trikot winkt, gesperrt - ebenso wie Marco Reus, Julien Ryerson und der zuletzt nicht eingesetzte Anthony Modeste.

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Thomas Meunier (Muskelverletzung im Adduktorenbereich) und Winterneuzugang Julien Duranville, der nach seiner langwierigen Muskelverletzung zuletzt aber wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte.