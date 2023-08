Schleimer kann es "nicht erklären" - Fiel "am Ende froh" über 3:2-Sieg

Der 1. FC Nürnberg hat erstmals in dieser Saison drei Punkte eingefahren. Bei Aufsteiger Osnabrück hatte der FCN trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung am Ende aber durchaus Glück.

In der 84. Minute schien das Spiel an der Bremer Brücke in Osnabrück entschieden. Der 1. FC Nürnberg hatte durch Joker Benjamin Goller soeben das 3:0 erzielt und war auf Siegeskurs, die ersten drei Punkte in der jungen Saison waren zum Greifen nahe. Doch es sollte noch sehr spannend werden.

Nur zwei Minuten benötigte VfL-Joker Christian Joe Conteh, um die Lila-Weißen wieder heranzubringen, aus einem 0:3 wurde ein 2:3. Erst nach insgesamt zehn Minuten Nachspielzeit und einer Glanztat von Keeper Christian Mathenia kurz vor Schluss war der erste Ligasieg des FCN perfekt.

Club-Torschütze Lukas Schleimer, der das 2:0 auf einen erneuten Treffer vom 17-jährigen Can Uzun folgen ließ, sprach dennoch von einem "guten Auswärtsspiel". Laut dem Offensivspieler war Nürnberg "völlig verdient mit 3:0 in Führung" gelegen. Schleimer gab, wie der FCN auf Twitter schrieb, jedoch auch zu: "Die letzten zehn Minuten können wir uns nicht erklären."

In diesen schlug der VfL viele lange Bälle und stach bekannterweise zweimal zu. Die Nürnberger Defensive war plötzlich unsortiert und nur dank Mathenia blieb es beim Erfolg der Franken. Coach Cristian Fiel fand für das Verhalten seines Teams dementsprechend klare Worte.

Fiels Ärger: "Hatten es zu 100 Prozent im Griff"

Nach einer Chance auf das 4:0, und obwohl "wir das Spiel zu 100 Prozent im Griff hatten", sah Fiel, wie die Seinen das "Attackieren" vernachlässigten und "die Duelle nicht mehr führten".

So blieb Fiels Fazit ein ernüchterndes: "Ich muss am Ende sagen, dass wir froh sein können, dass wir nicht noch unentschieden spielen." In Nürnberg wartet, trotz vieler guten Ansätze in Osnabrück, also noch viel Arbeit auf den spanischen Trainer. Immerhin glückte aber die Reise nach Niedersachsen mit drei Punkten.