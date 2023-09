Schlägerei am Mannheimer Hauptbahnhof zwischen BVB- und HSV-Fans

Am Samstag sind am Mannheimer Hauptbahnhof Fans von Borussia Dortmund und des Hamburger SV auf ihrer Reise zum jeweiligen Auswärtsspiel ihres Klubs in Freiburg beziehungsweise Elversberg aneinandergeraten. Laut Bundespolizei kam es zu "körperlichen Auseinandersetzungen".

