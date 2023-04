Schiele warnt vor Kaiserslautern: "Wir wissen, dass es eklig wird"

Eintracht Braunschweig trifft am Samstag auf Mitaufsteiger Kaiserslautern. Chefcoach Michael Schiele erwartet eine "unangenehme Mannschaft".

Der abstiegsbedrohte Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig ließ dem 1:0-Derbysieg gegen Hannover 96 ein achtbares 1:1 beim Karlsruher SC folgen. Allerdings flog Torhüter Jasmin Fejzic mit Gelb-Rot vom Platz. Der Stammkeeper wird am Samstag gegen den Tabellensiebten 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr, LIVE! bei kicker) von Ron-Thorben Hoffmann zwischen den Pfosten ersetzt.

Auch Abwehrspieler Nathan de Medina muss gegen die Pfälzer passen, nachdem er bei den Badenern seine 5. Gelbe Karte sah. Hier dürfte Jan-Hendrik Marx auf der rechten Abwehrseite einspringen. Saulo Decarli hat sich laut Trainer Schiele "eine kleine Muskelverletzung" zugezogen und wird ebenfalls ausfallen.

Dagegen kann der Chefcoach wieder voll auf Filip Benkovic zurückgreifen. Der 25-jährige Kroate stand in Karlsruhe 45 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Rasen und brachte im Wildpark mit vielen gewonnenen Zweikämpfen in der Luft und am Boden den Zähler mit über die Zeit. Nach seiner schweren Hüftverletzung vor der Winterpause wurde der Verteidiger von Schiele über Kurzeinsätze wieder ans Wettkampfniveau herangeführt. Jetzt kann der Eintracht-Trainer Benkovic wieder von Beginn an in der Innenverteidigung bringen und Decarli ersetzen. Gerade rechtzeitig. "Man merkt, dass so ein Spieler wichtig ist, wenn der Gegner mit großen Spielern kommt", sagt Schiele. Das gilt schließlich auch für den kommenden Kontrahenten aus der Pfalz.

"Der FCK ist eine sehr unangenehme Mannschaft"

"Wir werden trotz der Gesperrten auf einen großen Kader zurückgreifen können", freut sich Schiele, der sich auf einen Abnutzungskampf gegen Kaiserslautern einstellt. "Der FCK ist eine sehr unangenehme Mannschaft, das wissen wir auch noch aus der 3. Liga. Sie spielen kompakt und warten wie wir auf Ballverluste und Umschaltmomente. Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel, wir wissen aber auch, dass es eklig werden wird", sagte der Coach auf der Spieltagspressekonferenz.