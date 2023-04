Schick ist schmerzfrei und bekommt alle Zeit der Welt

Es ist ein erster, kleiner Schritt Richtung Normalität, mehr nicht. Aber er weckt Hoffnung. Patrik Schick (27) ist - bei aller gebotenen Vorsicht - auf dem Weg zurück.

Seit Beginn der Woche konnte er das Training nach draußen auf den Rasen verlagern, endlich läuft der Mittelstürmer wieder. Was nach wenig klingt, bedeutet ihm eine Menge. Sich schmerzfrei bewegen zu können, weist bei einer Leistenblessur nicht selten darauf hin, dass die Arbeit der Mediziner und Physios gefruchtet hat.

Leidglich zehn Spiele konnte Schick in dieser Saison bestreiten, Bayer fiel damit ein eminent wichtiger Schlüsselspieler aus. 24 Treffer erzielte der tschechische Nationalspieler in der Vorsaison. In dieser Spielzeit musste er ab dem 10. Spieltag der laufenden Runde immer wieder wegen Leistenbeschwerden pausieren, nachdem er bereits von Schmerzen gehemmt gespielt hatte. So stehen aktuell lediglich drei Tore für ihn zu Buche.

Schick auf dem Weg zurück: "Hat alle Zeit der Welt"

Bayers Angriffsspiel leidet unter Schicks Fehlen ebenso wie unter der langen Zwangspause von Florian Wirtz, der seinen Kreuzbandriss auskurieren musste und erst nach der Winterpause wieder eingreifen konnte. Der Nationalspieler schoss am vergangenen Samstag auf Schalke seinen ersten Saisontreffer.

Hatte man in der vergangenen Saison nach 26 Spieltagen noch 64 Tore bejubelt, sind es diesmal gerade 48 Tore, die zum gleichen Zeitpunkt erzielt wurden. Die besten Schützen sind Moussa Diaby und Jeremie Frimpong, die jeweils acht Tore schossen, dahinter rangiert mit Schicks Landsmann Adam Hlozek (vier Treffer) ein Spieler, der nicht selten von der Bank kommt.

Die ersten Übungen auf dem Rasen will Schick nun angehen, bleibt er schmerzfrei, wird das Programm nach und nach gesteigert. In Leverkusen ist man bedacht darauf, keinen Druck auszuüben. Geschäftsführer Simon Rolfes beruhigt: "Er hat alle Zeit der Welt."