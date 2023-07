Schick-Ersatz gefunden: Bayer pokert um Boniface

Während der Transfer von Moussa Diaby zu Aston Villa unmittelbar bevorsteht, arbeitet Bayer 04 mit Hochdruck an der Verpflichtung von Victor Boniface. Mit dem Stürmer von Union Saint-Gilloise ist sich Bayer bereits einig, nun läuft der Poker zwischen den Klubs um die Ablöse.

Dass sich Bayer 04 mit Victor Boniface fürs Sturmzentrum beschäftigt, hatte der kicker Anfang Juni berichtet, jetzt ist der Deal in der heißen Phase. Mit dem 22-jährigen Angreifer, der in der Vorsaison nicht nur beim 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Bayer 04 überzeugte, ist sich der Bundesligist bereits einig. Schon seit Wochen rankten sich unbestätigte Gerüchte, Boniface sei bereits beim Medizincheck in Leverkusen gewesen.

Jetzt ringen die Klubs um die Ablöse des bis 2026 an Union Saint-Gilloise gebundenen Profis. Diverse Medien berichten davon, dass Leverkusen 20 Millionen Euro geboten habe. Sicher ist, dass die Belgier den bulligen Angreifer nicht für weniger als 15 Millionen Euro gehen lassen werden.

Boniface hat sich trotz mehrerer Interessenten aus der Premier League für Bayer 04 entschieden. Dies dokumentierte er in den vergangenen Wochen auch dadurch, dass er sich in den sozialen Medien im Bayer-Trikot ablichten ließ, das er sich beim Europacup-Duell ertauscht hatte. Zudem folgt der Spieler auf Instagram Bayer-Profis wie Jonathan Tah und Werkself-Trainer Xabi Alonso.

Vielseitige Alternative - auch nach Schicks Rückkehr

Boniface soll bei Bayer 04 die Alternative zu Patrik Schick werden, der nach einer Leistenoperation noch mindestens bis Anfang Oktober ausfällt. Sein Vorteil: Der Nigerianer, der in Belgien in einem Zwei-Mann-Sturm agierte, kann sowohl als Mittelstürmer spielen als auch zusammen mit einem echten Neuner, so dass er nach Schicks Rückkehr eine vielseitige Alternative darstellt.

Nicht auszuschließen, dass der Transfer zeitnah über die Bühne geht, so dass Boniface, der in der Europa League in zehn Spielen auf insgesamt sechs Tore und zwei Vorlagen kam, am Trainingslager in Saalfelden (Österreich), zu dem Bayer 04 am Sonntag aufbricht, teilnehmen kann.

Dort wird Angreifer Moussa Diaby sicher fehlen. Der Transfer des Franzosen für 55 Millionen Euro Ablöse zu Aston Villa steht unmittelbar bevor. Am Freitagabend beim Testspiel gegen den SC Paderborn stand der Nationalspieler erwartungsgemäß nicht im Leverkusener Aufgebot. Allerdings erwähnte der Klub auf Twitter Diabys Absenz nicht - anders als die von Tah, der im Training einen Schlag abbekommen hatte, Piero Hincapie und Schick (beide Reha).