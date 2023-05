Schick bestätigt Saisonaus: "Wir arbeiten wirklich hart"

Für Patrik Schick (27) ist die Saison gelaufen. Das gab Bayer Leverkusens Torjäger am Donnerstagabend via Instagram selbst bekannt.

Zuversicht hatten die Leverkusener Verantwortlichen zuletzt wahrlich nicht verbreitet. "Nicht einfach für ihn, nicht einfach für uns", formulierte Trainer Xabi Alonso vor einer Woche; "diese Saison wird es eng", deutete Geschäftsführer Simon Rolfes vor wenigen Tagen an.

Am Donnerstagabend meldete sich Torjäger Patrik Schick nun selbst zu Wort und erklärte seine Seuchensaison für beendet. "Leider ist die Saison für mich vorbei", schrieb der tschechische Angreifer auf seinem Instagram-Kanal, "aber wir arbeiten wirklich hart an dem Ziel, vor dem letzten Bundesligaspiel schmerzfrei und für die kommende Saison bei 100 Prozent zu sein."

24 Tore in der Vorsaison

Unter dem Post, der Bilder von Schick beim Aufbautraining zeigt, meldeten sich auch Mitspieler wie Adam Hlozek oder Odilon Kossounou und drückten ihre Unterstützung aus.

2021/22 hatte Schick noch 24 Tore in 27 Bundesliga-Spielen erzielt, in dieser Spielzeit kam der 27-Jährige lediglich auf 14 Einsätze und drei Treffer. Sein letzter Startelfeinsatz für Bayer ist bereits ein halbes Jahr her. Es folgten anhaltende Leistenbeschwerden, die den Linksfuß immer wieder zurückwarfen und seine Saison, in der die Werkself noch um die internationalen Ränge mitspielt und im Halbfinale der Europa League steht (gegen Schicks Ex-Klub AS Rom) nun vorzeitig beenden.

Eine Operation sei im Moment kein Thema, hatte Geschäftsführer Rolfes am Montag erklärt. Stattdessen wird ein Behandlungsweg verfolgt, der Schick für zwei Wochen Therapie zum international angesehenen Sportmediziner und Physiotherapeuten Dr. Pavel Kolar in die tschechische Heimat verschlagen hatte.

Ende der Woche soll Schick nach Leverkusen zurückkehren, dort aber noch nicht wieder gleich mit der Mannschaft trainieren.