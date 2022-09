Schernings klare Worte: "Wir haben nicht stattgefunden"

KMD #138 - Lars Stindl

Diese Woche ist Alex bei KMD gnadenlos zum Zuschauen verdammt. Also nicht so wirklich, aber er muss zumindest aus der Ferne mit ansehen, wie ihm Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach den Platz an Bennis Seite abspenstig macht. Der 34-Jährige spricht in der neuen Folge u.a. ausführlich über den Gladbacher Saisonstart, die besonderen Qualitäten von Neu-Trainer Daniel Farke, den speziellen Spirit bei der Borussia und die aktuellen Gerüchte um Max Eberl. Außerdem klingelt die Podcast-Crew bei Oliver Hartmann durch und versucht zu ergründen, was da bei RB Leipzig eigentlich gerade so abgeht. Natürlich wird dazu auch noch der restliche Bundesliga-Spieltag in Gänze besprochen (Union! Brandts Zauberfuß! Handspiel!), Freddy meldet sich aus dem Keller mit Zahlen zum Thema "kleine Torhüter" und es gibt wichtige News zum kicker-Managerspiel!