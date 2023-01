Schalkes Sorgen vor dem Untergang sind zurück

Vor genau zwei Jahren hatte Schalke große Sorgen vor einem Untergang, sogar die Furcht vor einem Absturz bis in die 3. Liga war real. Vor dem Restart der Beletage ist die Besorgnis nun zurück.

Im Januar 2021 überschrieb der kicker seine Titelstory über den FC Schalke 04 mit der Frage: "Vor dem Untergang?". Wie derzeit steuerte dieser wuchtige Klub damals auf den Abstieg zu, dem stolzen Ruhrgebietsverein graute vor der Zukunft, sogar die Sorge vor der Durchreiche bis in die 3. Liga war absolut begründet.

Schalke 04 kriegte nach dem Niedergang dank einer klugen Kaderzusammenstellung durch den damaligen Sportdirektor Rouven Schröder die Kurve, stieg 2021/22 sofort wieder auf, sogar als Zweitligachampion. Nun jedoch droht der direkte Wiederabstieg, und die Angst vor gravierenden sportlichen und finanziellen langfristigen Folgen sind wieder total real.

Die Gelsenkirchener wurden in ihrer jüngeren Erstliga-Vergangenheit ganz schön abgekocht. Seit besagter Titelstory, erschienen am 18. Januar 2021, haben sie saisonübergreifend nur vier Erstligaspiele gewonnen.

Von ihren vergangenen 66 Partien im deutschen Oberhaus in diesem bisherigen Jahrzehnt sind es lediglich sechs - im gesamten Kalenderjahr 2020 nur das Spiel am 17. Januar gegen Gladbach (2:0), in der Rückrunde der Abstiegssaison 2020/21 immerhin die drei gegen Hoffenheim (4:0), Augsburg (1:0) und Frankfurt (4:3) sowie in der aktuellen Spielzeit gegen Bochum (3:1) und Mainz (1:0).

Beträchtliche Problemzonen

Es ist im Moment schwer vorstellbar, dass sie diese Horrorbilanz bis Mai entscheidend aufhübschen werden. Die Problemzonen im Kader von Trainer Thomas Reis sind sechs Tage vor dem Jahresauftakt in Frankfurt beträchtlich.

Abgeschrieben hat der Tabellenletzte seine erhoffte Aufholjagd noch nicht, der hochverschuldete Verein agiert auf dem Transfermarkt gleichwohl überaus defensiv. Die von Christina Rühl-Hamers geführte Finanzabteilung hat für Neuerwerbungen nur ein sehr geringes Budget freigegeben. Mehr sei nicht drin - Rühl-Hamers begründet das damit, dass immer die Lizenz für die neue Saison im Blick behalten werden müsse.

