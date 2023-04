Schalkes größte Lebensversicherung heißt aktuell Bülter

Mit seinem ersten Erstliga-Doppelpack für Schalke 04 hat Marius Bülter maßgeblich zum 5:2 gegen Hertha BSC beigetragen, er ist aktuell die größte Lebensversicherung für Königsblau. Nur ein Spieler hat ligaweit in der Rückrunde häufiger getroffen.

Dass ein Tabellen-18. zuletzt fünf Treffer in einer Partie erzielte, liegt mehr als zwölf Jahre zurück. Am 10. April 2011 siegte Gladbach gegen Köln mit 5:1, blieb zwar nach dem Spiel gegen den FC auf dem letzten Platz, schaffte aber am Ende den Klassenerhalt über die Relegation. Schalke reichte mit seinem 5:2 gegen Hertha BSC derweil die rote Laterne an die Berliner weiter.

Zum Spieler des Spiels avancierte einmal mehr Marius Bülter. Er erzielte seinen ersten Erstliga-Doppelpack für Schalke 04, insgesamt war es sein dritter im Oberhaus - zuvor gelangen ihm 2019/20 jeweils zwei Treffer in einer Partie für Union Berlin bei Werder Bremen und gegen Borussia Dortmund.

Bülter ist aktuell Schalkes größte Lebensversicherung. Von den zwölf Rückrundentoren des FC Schalke erzielte der 30-Jährige exakt die Hälfte. Ligaweit hat bisher nur ein Spieler häufiger in der Rückrunde getroffen, Frankfurts Vize-Weltmeister Randal Kolo Muani (7). Gegen Hertha BSC untermauerte Bülter zudem auf besondere Weise seine Mannschaftsdienlichkeit, als er sich in den Schlussminuten aufgrund personeller Not in der Defensive nicht zu schade war, als klassischer Linksverteidiger auszuhelfen.

Bülter verdiente sich mit seiner Leistung gegen Berlin (kicker-Note 1,5) einen Platz in der kicker-Elf des Tages, es war in dieser Saison bereits seine vierte Nominierung. Mit Marcin Kaminski und Tim Skarke gehören zwei weitere Königsblaue zu diesem erlesenen Kreis, beide zum ersten Mal in dieser Saison. Sie steuerten jeweils einen Treffer zum 5:2 gegen Hertha BSC bei, für beide war es ihr erstes Saisontor.

Schalke überholt Hertha auch in einer Statistik

Die Königsblauen reichten also nicht nur in der Tabelle die Rote Laterne an Hertha weiter, sondern auch in einem anderen Ranking. An den vorherigen 27 Spieltagen hatten sich insgesamt lediglich neun verschiedene Schalker in die Schützenliste eingetragen, nach dem 28. Spieltag stellt nun Hertha BSC die Mannschaft mit den wenigsten Torschützen der Liga (10).

Mit ihren fünf Treffern in einem Spiel haben die Schalker bewiesen, dass ihre Tormaschine auf Hochtouren kommen kann. Das gibt Hoffnung für die restlichen sechs Spiele. Zu den Schützen zählte auch Simon Terodde, der in der Startelf den Vorzug vor Michael Frey erhalten hatte. Der Winterzugang musste nach zwölf Einsätzen ohne einen einzigen Treffer (drei Torvorlagen) auf die Bank, Terodde empfahl sich derweil für einen erneuten Platz in der Anfangsformation gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Terodde hatte in der Woche vor dem Spiel gegen Hertha BSC verkündet, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Schalke 04 nicht zu verlängern, und betonte dabei, im Saisonendspurt noch den einen oder anderen Treffer zum Klassenerhalt beitragen zu wollen. Bei seinem Startelf-Comeback fing er direkt damit an, mit nun vier Saisontoren ist er aktuell zweitbester S04-Schütze. Bülter wird als Top-Torjäger aber wohl nicht mehr einzuholen sein, dieser hat schon neunmal getroffen und ist mit seinen zusätzlichen zwei Vorlagen zudem Schalkes Top-Scorer.