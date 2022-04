Schalkes frohe Finanzkunde - Sidi Sané schon eine Kaderoption?

Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 kann Ostersonntag in Darmstadt den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen, derweil freut sich der finanziell schwer angeschlagene Klub über einen unerwartet hohen Geldbetrag jenseits der 30 Millionen Euro.

"Der sieht aus wie der kleine Bruder von Leroy Sané": Laut Überlieferung von Mike Büskens hat Rodrigo Zalazar diese Vermutung geäußert, als der Mittelfeldspieler in dieser Woche den bislang bei den Profis unbekannten Trainingsteilnehmer erblickte. Und Zalazar lag goldrichtig: Bei dem jungen Mann mit der markanten Haarpracht handelte es sich tatsächlich um den jüngeren Bruder des Bayern-Profis.

Klar, dass die Profitraining-Präsenz von Sidi Sané aktuell für besondere Aufmerksamkeit auf Schalke sorgt. Vor dem Spiel in Darmstadt am Ostersonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erklärte Trainer Büskens nun den Hintergrund. Demnach habe man sich in Absprache mit U-19-Trainer Norbert Elgert "dazu entschieden, Sidi die Gelegenheit zu geben, mal bei uns reinzuschnuppern". Der 18-Jährige verfüge über ein "spannendes Profil", sagt Büskens: "Er bringt physisch was mit, ist gut im Eins-gegen-eins und hat ein hohes Tempo."

Der Bruder von Ex-S04-Star Leroy Sané, der 2016 für die noch immer unangefochtene S04-Rekordablöse von rund 50 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war, soll zwar erst einmal nur mittrainieren und nicht gleich in den Profikader rücken (zumindest nicht bereits gegen Darmstadt), aber er sei ein "Paradebeispiel dafür, dass irgendwann die Möglichkeit kommt sich zu zeigen, wenn man hart dafür arbeitet", sagt Sportdirektor Rouven Schröder.

Auch im aktuellen Kader finden sich mehrere Spieler, die einst dem königsblauen Unterbau (inklusive der U 23) angehörten und mittlerweile fest zum Profi-Personal zählen. Malick Thiaw, Florian Flick, Blendi Idrizi, Henning Matriciani, Kerim Calhanoglu und Mehmet Aydin sind alle auch für die Partie in Darmstadt Startelf-Kandidaten.

Von diesem Sextett hat Thiaw mit Blick auf Sonntag die höchsten Einsatzchancen, aber auch Calhanoglu könnte erneut als Linksverteidiger zur Anfangsformation zählen, da Thomas Ouwejan wegen "hartnäckiger Wadenprobleme" (Büskens) wohl erst nach Ostern wieder zur Verfügung steht. Auf der rechten Abwehrseite bieten sich Büskens neue Alternativen: Aydin und Andreas Vindheim sind nach längeren Verletzungspausen Kader-Kandidaten, wobei Matriciani den Vorzug erhalten könnte. "Henning hat das gegen Heidenheim gut gemacht und sich unser absolutes Vertrauen verdient", sagt Büskens.

Anleihe bringt Schalke über 30 Millionen Euro ein

Mit einem Sieg in Darmstadt würde Schalke den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen, derweil freut sich der finanziell schwer angeschlagene Klub über einen unerwartet hohen Geldbetrag. Eine neue Unternehmensanleihe, die der Verein am Kapitalmarkt platziert hat, brachte 31,6 Millionen Euro. Das gab Schalke am Donnerstag bekannt. Die Zahl übertrifft die Erwartungen um mehr als das Doppelte. "Die überaus erfolgreiche Emission der Anleihe zeigt, wie sehr unsere Fans, Mitglieder und Anleger den eingeschlagenen Weg mitgestalten wollen", sagt Finanzchefin Christina Rühl-Hamers.

Die Anleihe 2022/2027 wird hauptsächlich zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2023 fälligen Anleihe 2016/2023 genutzt werden. In den weiteren Kaderumbau fließt das Geld nicht. "Wir haben unsere Budgets fleißig geplant", sagt Schröder, der als Schalker Sportdirektor also auch nach dem Geldregen ein besonderes Auge für Spieler haben muss, die keine Ablöse kosten. Spieler wie Sidi Sané.