Schalkes Calhanoglu schließt sich Fürth an

Nach Dennis Srbeny hat die SpVgg Greuther Fürth den zweiten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Vom FC Schalke 04 kommt Kerim Calhanoglu zum Kleeblatt.

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war Calhanoglu von den Königsblauen an den SV Sandhausen verliehen. Acht Einsätze verbuchte der Linksverteidiger für die Kurpfälzer, konnte den Abstieg in die 3. Liga aber nicht verhindern. Nun wagt der Junioren-Nationalspieler, der beim FC Schalke 04 in drei Jahren sieben Mal in der ersten sowie zehnmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, bei der SpVgg Greuther Fürth einen neuen Anlauf im Unterhaus.

Förderung junger Spieler sprach für Fürth

"Ich weiß, dass Fürth darauf spezialisiert ist, junge Spieler weiterzuentwickeln und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind", so der 20-Jährige in einer Vereinsmitteilung über den Wechsel. "Ich glaube, die Voraussetzungen hier sind top und ich freue mich schon, wenn es kommende Woche losgeht."

Trainer Alexander Zorniger imponiert bei Calhanoglu, der neben der klassischen Rolle des Linksverteidigers auch die des Schienenspielers auf der Außenbahn auszufüllen weiß, besonders dessen offensive Fähigkeiten. "Kerim hat einen ausgeprägten Offensivdrang, bearbeitet die Außenbahn mit einem sehr guten Tempo und hat einen starken linken Fuß für Flanken und Standards“, so der Übungsleiter, dem auch Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi zustimmt.

"Kerim ist ein talentierter Spieler, der seine ersten Schritte im Profifußball gemacht hat", so Azzouzi, der weiß: "Er hatte zuletzt viele Trainerwechsel und viel Unruhe in seinen Vereinen, was für die Entwicklung eines jungen Spielers nicht immer förderlich ist". Dem stimmen auch die Verantwortlichen auf Schalke zu. "Alle Parteien sind sich einig, dass Spielpraxis für seine Weiterentwicklung nun wichtig ist und der Transfer daher der richtige Schritt ist“, sagte deren Sportdirektor André Hechelmann. "Wir wünschen Kerim sportlich wie privat alles Gute auf seinem weiteren Weg."

Bei Fürth tritt Calhanoglu, Cousin von Inter-Offensivspieler Hakan, mutmaßlich die Nachfolge von Marco John an, der nach seiner Leihe zur TSG Hoffenheim zurückkehrt. Auf der linken Abwehrseite steht den Fürthern zudem mit Luca Itter ein weiterer Spieler zur Verfügung. Nach Dennis Srbeny (SC Paderborn) ist Calhanoglu der zweite Neuzugang des Kleeblatts.