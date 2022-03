Schalke-Werder am Samstag - Vorletzter Spieltag aufgeteilt

Die DFL hat die restlichen Zweitliga-Spieltage terminiert: Das Topspiel zwischen Schalke und Werder Bremen steigt am 23. April um 13.30 Uhr. Der 33. Spieltag wird erstmals aufgeteilt.

Nun wissen alle Fans für das Saisonfinale ihres Vereins Bescheid, denn die DFL hat die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt. Der 34. Spieltag im Unterhaus findet wie gewohnt an einem Sonntag um 15.30 Uhr statt - am 15. Mai gehen alle neun Spiele parallel über die Bühne.

Der 31. Spieltag hält zwei echte Kracher im eng umkämpften Aufstiegsrennen bereit, denn die Schalker empfangen am 23. April um 13.30 Uhr den SV Werder Bremen - das Hinspiel (1:1) hatte für mächtig Diskussionen gesorgt - und der SV Darmstadt 98 ist am Abend beim FC St. Pauli zu Gast (20.30 Uhr).

Kein Spiel am 1. Mai - Fünf Spiele am Freitag

Auf den FC St. Pauli wartet auch am 32. Spieltag ein Spitzenspiel, am 29. April um 18.30 Uhr gastiert der 1. FC Nürnberg am Millerntor. Werder empfängt ebenfalls am Freitag Holstein Kiel zum Nordduell. Insgesamt gehen an diesem Spieltag aufgrund des Verzichts auf Sonntagsspiele am 1. Mai fünf Partien über die Bühne. Der HSV ist am Samstag um 13.30 Uhr haushoher Favorit beim FC Ingolstadt.

Der 33. Spieltag ist derweil als Neuerung zur Saison 2021/22 erstmals aufgeteilt: Der FC St. Pauli ist am Samstagabend im nächsten Spitzenspiel beim FC Schalke 04 gefordert und feiert unter anderem ein Wiedersehen mit S04-Leistungsträger Rodrigo Zalazar. Der Club ist wie Bremen erst am Sonntag im Einsatz, Darmstadt eröffnet in Düsseldorf die 33. Runde.

Die Partien ab dem 31. Spieltag zum Durchklicken