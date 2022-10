Schalke verpflichtet Kolodziejczak - In Berlin gleich dabei?

Nun ist es offiziell: Schalke 04 hat Timothee Kolodziejczak verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.

"Für uns ist es in der aktuellen Situation, da wir vier verletzte Innenverteidiger zu beklagen haben, extrem wichtig, eine zusätzliche Option durch einen Spieler zu bekommen, der über unheimlich viel Erfahrung auf höchstem Niveau verfügt", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. In Marcin Kaminski (Risswunde), Sepp van den Berg (Sprunggelenksverletzung), Leo Greiml (Meniskus-OP) sowie Ibrahima Cissé (Muskelverletzung) können gleich vier Defensivspieler die Reise zum Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hertha BSC nicht mit antreten.

Für Kolodziejczak sprach auch, dass er in der Abwehr mehrere Positionen bekleiden kann. "Er kann als Innen- oder linker Außenverteidiger eingesetzt werden und sowohl in der Dreier-, als auch in der Viererkette spielen", sagte Schröder. Zudem kenne Kolodziejczak den deutschen Fußball und die Bundesliga aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Allerdings konnte er sich in der Saison 2016/17 bei den Fohlen nicht durchsetzen und kam im Endeffekt nur auf einen einzigen Bundesligaeinsatz.

Kolodziejczak könnte bereits in Berlin sein Debüt feiern

Für Schalke wird er aller Voraussicht nach sein Konto aufstocken können - und dies wohl sogar ziemlich schnell: "Er ist eine Option für das Spiel", sagte Schalkes Interimscoach Matthias Kreutzer am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz. Anpassungs- oder konditionelle Probleme erwartet Kreutzer bei einem eventuellen Einsatz des Franzosen im Olympiastadion nicht: "Er ist seit zwei Wochen bei uns im Training, hat zudem die vergangenen Jahre konstant gespielt." Kolodziejczak wird bei Schalke mit der Rückennummer 15 auflaufen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass ich nun auch offiziell ein Teil des Teams bin. Die Mannschaft hat mich von Beginn an super aufgenommen und direkt so integriert, als sei ich viel mehr als ein Gastspieler. Das hat mich beeindruckt", erklärte Kolodziejczak.