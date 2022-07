Schalke verpflichtet Brunner: "Ein sehr verlässlicher Verteidiger"

Der FC Schalke 04 hat Cedric Brunner verpflichtet. Zuletzt spielte der Defensivmann bei Arminia Bielefeld.

Brunner erhält bei den Knappen einen Vertrag bis Juni 2024 und trägt die Rückennummer 27. "Cedric erweitert defensiv wie offensiv unsere Möglichkeiten auf der rechten Seite. Gegen den Ball ist er ein höchst verlässlicher Nebenmann, gierig in den Eins-gegen-eins-Duellen und insgesamt ein sehr verlässlicher Verteidiger", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung des Aufsteigers zitiert. "Und in der Offensive kann er durch sein gutes Tempo für Gefahr sorgen."

Wir werden genau diese Stabilität benötigen, um gegen richtig gute Gegner zu bestehen. Frank Kramer über Cedric Brunner

Bei seinem neuen Klub trifft Brunner auf seinen ehemaligen Trainer Frank Kramer, den er aus Bielefelder Zeiten kennt. "Cedric hat seine Qualität in den vergangenen zwei Jahren in der Bundesliga und davor auch in der Zweiten Liga als wichtige Stütze beim Aufstieg nachgewiesen", sagt der Coach über den Neuzugang. "Wir werden genau diese Stabilität benötigen, um gegen richtig gute Gegner zu bestehen. Er hat es auf all seinen Stationen geschafft, sich immer auf das geforderte, höchste Niveau zu arbeiten und wir erwarten dies auch hier von ihm."

Bei der Arminia hatte Brunner zwischen 2018 und bis zum seinem Vertragsende im vergangenen Juni 58 Bundesliga- und 50 Zweitliga-Spiele bestritten. Zuvor lief der Schweizer bei seinem Ausbildungsklub FC Zürich auf. "Ich bin sehr froh, dass der Wechsel vor dem Trainingslager realisiert werden konnte. Dort legen wir die Grundlage für den Ligaverbleib", sagt Brunner. "Jeden Tag werden wir als Team hart dafür arbeiten, und ich freue mich, ab heute Teil dieser Mission zu sein."