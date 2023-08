Schalke verleiht Aydin an Trabzonspor

Mehmet Aydin spielt ab sofort für Trabzonspor, das Leihgeschäft des FC Schalke mit dem türkischen Erstligisten gilt für die Saison 2023/24 und beinhaltet eine Kaufoption.

Mehmet Aydin spielte zwischen 2017 und 2022 für mehrere U-Mannschaften des DFB, mit der U17-Nationalmannschaft nahm er sogar an der EM 2019 teil (zwei Einsätze, Aus in der Gruppenphase). Doch der in Würselen geborene Profi sah seine Zukunft im Dress der Türkei. Nicht zuletzt Blick auf die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland gab Aydin im März dieses Jahres bekannt, für die türkische A-Auswahl spielen zu wollen. Im Zuge dessen beantragte er sogar die türkische Staatsangehörigkeit.

Aydin verriet, dass sich der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz "bereits im Sommer 2022 bei mir gemeldet und mir eine echte Perspektive aufgezeigt hat - das hat mich beeindruckt". Am 28. März stand der 21-Jährige bei einer 0:2-Niederlage gegen Kroatien erstmals im Aufgebot, zum Einsatz kam er nicht.

Nun geht Aydin auf Vereinsebene einen ähnlichen Schritt: Er schließt sich mit sofortiger Wirkung dem türkischen Erstligisten Trabzonspor an. Schalke 04 verleiht seinen Defensivspieler für ein Jahr an den Klub aus der nordöstlichen Hafenstadt, der türkische Meister von 2022 hat sich zudem eine Kaufoption gesichert.

Aydin sei "ein junger Spieler, der in seinem Alter möglichst viel Spielpraxis im Profibereich sammeln muss", sagt Schalkes Sportdirektor André Hechelmann. "Die Analyse der vergangenen Spielzeit und der Ausblick auf die aktuelle Saison haben ergeben, dass ein Leihgeschäft der richtige Schritt für alle Seiten ist."

Aydin war im Sommer 2014 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach nach Gelsenkirchen gewechselt. In der Knappenschmiede durchlief der 21-Jährige sämtliche Stationen, ehe er in der Saison 2020/2021 den Sprung zu den Profis schaffte und einen Vertrag bis 2025 unterschrieb. In der vergangenen Saison lief Aydin 16-mal in der Bundesliga sowie zweimal im DFB-Pokal für die Königsblauen auf. Der Durchbruch gelang ihm auf Schalke auf der rechten Defensivseite trotz mehrerer Bewährungschancen nicht.