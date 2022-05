Schalke verabschiedet Quintett um Fraisl - Auch Co-Trainer Hermann geht

Schalke 04 hat zwei Tage nach dem Saisonfinale fünf Spieler verabschiedet. Auch Assistent Peter Hermann verlässt die Knappen.

Wie der frisch gebackene Zweitliga-Meister am Dienstag bekanntgab, verlassen Martin Fraisl, Marc Rzatkowski, Salif Sané, Yaroslav Mikhailov und Andreas Vindheim den Klub. Bei Torhüter Fraisl (26 Saisoneinsätze) läuft der Vertrag aus. Der Österreicher war vor einem Jahr von ADO Den Haag gekommen und hatte in der Hinrunde Ralf Fährmann als Stammkeeper abgelöst. Auch die Arbeitspapiere von Mittelfeldmann Marc Rzatkowski (zwei Einsätze, kam ebenfalls im Sommer) und Salif Sané laufen aus. Letzterer spielte seit 2018 für S04 (kam aus Hannover), absolvierte in der Aufstiegssaison aber auch verletzungsbedingt nur zwei Partien über die volle Distanz. Wohin es das Trio zieht, ist noch unklar.

Das sind keine einfachen Entscheidungen, insbesondere nach so einem erfolgreichen Jahr und dem Aufstieg mit der Zweitliga-Meisterschaft. Rouven Schröder

Bei Mikhailov endet derweil die Leihe. Der 19-jährige Russe war vor der Saison von Zenit St. Petersburg in die 2. Liga gewechselt. Dort spielte er achtmal, seit März stand er nicht mehr auf dem Platz und wurde für die letzten vier Partien gar nicht mehr in den Kader berufen. Auch die Leihe von Andreas Vindheim endet. Der Winter-Neuzugang, der sich in seinem ersten Spiel in Aue mit einem Tor und einer Vorlage eingebracht hatte, kehrt zu Sparta Prag zurück.

"Das sind keine einfachen Entscheidungen, insbesondere nach so einem erfolgreichen Jahr und dem Aufstieg mit der Zweitliga-Meisterschaft", wird Sportdirektor Rouven Schröder auf der Klub-Website des Aufsteigers zitiert. "Umso wichtiger war es uns, offen und ehrlich mit den Jungs zu sprechen, bevor sie in den Urlaub gehen." Das Quintett wurde Vereinsangaben zufolge bei einem gemeinsamen Mannschaftsabend verabschiedet.

Auch Co-Trainer Hermann wird in der kommenden Saison nicht mehr zum FC Schalke 04 gehören. Der 70-Jährige war Ende März nach dem Trainerwechsel gekommen und hatte Mike Büskens in den letzten sieben Spielen unterstützt. Das Engagement war allerdings von Anfang an nur bis zum Saisonende ausgelegt worden. Nun kehrt er zum DFB zurück, dort war er zuletzt als Assistent bei der U 20 tätig. "Peter ist in der Phase zu uns gestoßen, die im Rückblick ganz zentral für den erfolgreichen Verlauf des Saisonendspurts war. Mit seiner ruhigen Art und seinem großen Erfahrungsschatz war er eine große Bereicherung für unser Trainer-Team", sagt Schröder.

Was wird aus Itakura, Lee, Churlinov und Langer?

Offiziell noch nicht verabschiedet wurden hingegen die ausgeliehenen Ko Itakura (Manchester City), Dong-Gyeong Lee (Ulsan Hyundai) und Darko Churlinov (VfB Stuttgart). Während bei Lee schon seit längerer Zeit die Absicht der Verantwortlichen bekannt ist, den 24-Jährigen über das Saisonende hinaus zu halten, könnte es entsprechend auch bei Itakura und Churlinov Bestrebungen zur Verlängerung geben.

Unklar ist auch noch, was aus Michael Langer wird. Der Vertrag des 37-jährigen Österreichers läuft eigentlich aus. Möglich, dass der Torhüter dem Klub aber auch in Zukunft erhalten bleibt.