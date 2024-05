Schalke stattet Gyamfi mit Profivertrag aus

Der FC Schalke 04 hat Nachwuchsspieler Emmanuel Gyamfi mit einem Profivertrag ausgestattet. Das 20 Jahre alte Eigengewächs bindet sich bis Sommer 2028 an die Knappen.

Bald in der 2. Bundesliga am Ball? Emmanuel Gyamfi unterschreibt auf Schalke einen Lizenzspielervertrag. IMAGO/pmk

Emmanuel Gyamfi wechselte 2019 in die Jugend des FC Schalke 04 und durchlief seit der U 16 sämtliche Stationen im Nachwuchsbereich des Revierklubs. In der laufenden Regionalliga-Saison, in der die Zweitvertretung der Königsblauen aktuell auf Rang fünf liegt, absolvierte der im Sauerland geborene Außenbahnspieler 21 Partien, in denen ihm ein Tor gelang. Im Herbst war Gymafi aufgrund eines Muskelbündelrisses länger ausgefallen.

"Wir haben Emmanuel als Talent aus der Knappenschmiede mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, weil wir davon überzeugt sind, dass er sein Potenzial in den kommenden Jahren abrufen wird. Wir wollen ihm die Zeit geben, sich im Profifußball zu etablieren", erklärt Marc Wilmots in einer Mitteilung. "Emmanuel hat in den Testspielen und Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er hat einen guten linken Fuß und ist zielstrebig in seinen Offensivaktionen."

Bis zum 30. Juni 2028 läuft der Vertrag des 20-Jährigen, der einst von Fortuna Düsseldorf zu S04 kam. "Ich danke den Verantwortlichen auf Schalke für das Vertrauen. In den vergangenen Jahren habe ich mich in der 'Knappenschmiede' stets weiterentwickeln dürfen und möchte nun dauerhaft den nächsten Schritt im Profifußball machen."