Schalke: Sorge ist größer als die Hoffnung

Die Erkenntnis nach neun Tagen Türkei-Trainingslager des FC Schalke muss sein, dass die Sorge vor dem Wiederabstieg im Moment größer ist als die Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Ein letztes Mal hatte Trainer Thomas Reis für den Mittwochvormittag auf dem Übungsplatz der weitläufigen Sportanlage in Belek eine Einheit angesetzt. Die Stimmung, die sich seit dem Trainerwechsel deutlich verbessert hatte, ist mittlerweile wieder merklich getrübter, und das liegt nicht nur an dem mit 0:1 verlorenen Abschluss-Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg nach einer indiskutablen zweiten Hälfte, die Reis in Rage brachte: "Das geht so nicht!"

Die Erkenntnis nach neun Tagen Türkei-Übungscamp muss sein, dass die Sorge vor dem Wiederabstieg im Moment größer ist als die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der Trainingslager-Frust trübt die Aufholjagd-Lust.

Verletzungen drücken aufs Gemüt

Die schweren Knieverletzungen von Sebastian Polter und Justin Heekeren sowie das Bandscheibenproblem bei Alex Kral drücken aufs Gemüt, die Komplikationen auf dem Transfermarkt tun ihr Übriges. Besonders aussichtsreich verstärkt haben sich die Schalker augenscheinlich bisher nicht.

Jere Uronen (ohne viel Spielpraxis vom französischen Abstiegskandidaten Stade Brest ausgeliehen), Niklas Tauer (ohne viel Spielpraxis von Mainz 05 ausgeliehen) und Soichiro Kozuki (hochgezogen aus der eigenen U 23) heißen im Moment die vermeintlichen Hoffnungsträger.

Die sportliche Situation ist bedenklich. Der Tabellenletzte der Bundesliga hat keines seiner bisherigen fünf Vorbereitungsspiele gewonnen, darunter die Partie gegen Drittligist VfL Osnabrück (2:2). Schalke offenbarte in den Spielen Mängel bei Freistößen und Ecken und präsentierte sich mehrfach bei Zweikämpfen innerhalb des Strafraums alles andere als clever.

Generalprobe gegen Werder

Am Mittwochabend reisen die Schalker zurück nach Deutschland. Nach einem freien Donnerstag und einer Trainingseinheit am Freitag wartet am Samstag gegen Werder Bremen die Generalprobe vor dem Bundesliga-Restart auf das Liga-Schlusslicht.

Das letzte der sechs Wintervorbereitungsspiele ist das einzige, das auf eigenem Terrain ausgetragen wird. Mit einem Sieg und einer guten Leistung könnten die Knappen die Stimmung wieder etwas aufhellen.

Eine Woche später gastiert der Tabellenletzte zum Jahresauftakt bei Eintracht Frankfurt, ehe zwei Heimspiele innerhalb von fünf Tagen erfolgen, erst gegen RB Leipzig, dann gegen den 1. FC Köln.

