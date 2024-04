Schalke muss ab sofort auf Soppy verzichten

Brandon Soppy, bis Saisonende von Atalanta ausgeliehen, wird nicht mehr für Schalke 04 zum Einsatz kommen. Hintergrund ist eine Operation wegen einer Verletzung, die er schon seit Monaten mit sich herumschleppt.

Für Schalkes Rechtsverteidiger Brandon Soppy ist die Saison vorzeitig beendet - und damit auch sein Engagement bei den Königsblauen, die ihn im Winter für die Rückrunde von Atalanta ausgeliehen hatten. Der 22-Jährige kann ab sofort aber nicht mehr dabei helfen, den Klassenerhalt einzutüten, bereits am Montag wird er in Antwerpen operiert.

Die Verletzung ist allerdings alles andere als frisch. Soppy schleppt sich schon seit Monaten mit ihr herum. Vor rund acht Wochen gewannen Schalke und der Spieler nach eingehenden Untersuchungen die Erkenntnis, dass eine Sehne im Oberschenkel nicht strapazierfähig genug ist. Sie soll nun operativ verstärkt werden.

Der Eingriff hätte auch schon direkt nach der Diagnose erfolgen können, damals kam man aber überein, dass Soppy lieber versuchen will, der Mannschaft im Abstiegskampf zu helfen. Noch am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf hatte er in der Startelf gestanden. Mitte der zweiten Hälfte wurde er ausgewechselt. Als Alternative stehen für das Spiel am Samstag in Osnabrück (13 Uhr, LIVE! bei kicker) Henning Matriciani und Steven van der Sloot bereit.

Fragen nach dem körperlichen Zustand

Die Verpflichtung Soppys im Winter warf damals Fragen nach seinem körperlichen Zustand auf. Schalke 04 hat vom ersten Tag an betont, dass bei den medizinischen Tests alles in Ordnung gewesen sei. Unverkennbar war hingegen der Fitnessrückstand des Abwehrspielers. Den musste man erst einmal über mehrere Wochen aufarbeiten.

"Brandon hat leider eine Problematik an einer Sehne im Oberschenkel, die ihn davon abhält, sein vollständiges Leistungsniveau abzurufen", sagt Sportdirektor Marc Wilmots. "Als vor einigen Wochen feststand, dass Brandon sich irgendwann operieren lassen muss, um das Problem dauerhaft zu lösen, hat er erklärt, vor dem Eingriff so viele Spiele wie möglich machen zu wollen, um Schalke zu helfen. Brandon hat gespielt, bis es jetzt einfach nicht mehr ging. Dafür sind wir ihm sehr dankbar, das war großer Einsatz für Schalke 04."