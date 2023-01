Schalke kennt nun das Problem bei Kral

Schalke 04 hat nun Gewissheit, was die Rückenprobleme bei Alex Kral verursacht. Er wird nicht vor Februar einsatzfähig sein. Sebastian Polter und Justin Heekeren müssen wegen ihrer Knieverletzungen derweil monatelang pausieren.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Zwei schwere Knieverletzungen innerhalb von nur zwei Tagen haben die Stimmung im Schalker Trainingslager arg getrübt. Zunächst musste Ersatztorwart Justin Heekeren, der bei einem Trainingsspiel im Feld aushalf und umknickte, vorzeitig aus dem Camp abreisen, dann traf es auch Sebastian Polter. Er blieb im Test gegen den FC Zürich (2:2) nach einem Zweikampf am Boden liegen, wollte dann zunächst weiterspielen, musste aber erkennen, dass sein rechtes Knie das nicht länger möglich machte.

Bei beiden Profis wurden nach der Rückkehr nach Deutschland genaue Untersuchungen durchgeführt, nun liegen fast alle exakten Ergebnisse vor.

Heekeren muss unters Messer

Für Heekeren ist die Saison definitiv beendet. Eine Spezialuntersuchung (MRT) in Gelsenkirchen ergab beim Torhüter nach offiziellen Angaben des FC Schalke sowohl eine Verletzung des Außenmeniskus als auch eines Kreuzbandes im rechten Knie. Heekeren wird in Kürze in Innsbruck von Prof. Dr. Christian Fink operiert werden. "Wir rechnen mit mindestens sechs Monaten Ausfallzeit", sagt Sportvorstand Peter Knäbel. "Aber Justin ist jung, er wird sich wieder heranarbeiten, und wir werden ihn dabei mit allem unterstützen, was wir haben."

Bei Polter wird weiter ein Kreuzbandriss befürchtet

Bei Polter wurde keine genaue Diagnose bekanntgegeben, die Schalker verweisen auf "letzte Untersuchungen", die noch ausstehen. Was sie aber jetzt schon sicher sagen können ist, dass der Mittelstürmer "auf jeden Fall länger ausfallen" wird, "das steht bereits fest". Alles Weitere werde sich in den kommenden Tagen zeigen. Es muss weiter ein Kreuzbandriss befürchtet werden.

Während die Schalker keinen Ersatz für Ersatztorwart Heekeren verpflichten werden, wollen sie mit Blick auf die Offensive versuchen, einen neuen Mittelstürmer zu engagieren. Gleichwohl steht ihnen mit Kenan Karaman in den eigenen Reihen ein Angreifer zur Verfügung, der auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann. Zudem erwägen die Gelsenkirchener, Nachwuchstalent Keke Topp aus der U 19 hochzuziehen. Möglicherweise geht am Ende die Verpflichtung eines schnellen Flügelspielers vor.

Bandscheibenproblematik bremst Kral

Gelöst werden konnte das große Rätsel um Alex Krals Rückenprobleme. Der Tscheche wurde vor Ort in der Türkei nun noch einmal ganz genau untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass der Mittelfeldspieler an einer Bandscheibenproblematik leidet, die einen Wiedereinstieg ins reguläre Mannschaftstraining bislang verhindert hat. Schalke teilte mit, dass Krals Trainingsbelastung bis auf Weiteres erneut reduziert werden müsse, um die Probleme gezielt angehen zu können.

"Positiv ist, dass wir den Auslöser der Probleme nun identifizieren konnten. Das gibt uns eine Perspektive auf dauerhafte Besserung", sagt Knäbel. "Auch wenn wir Alex natürlich so schnell wie möglich mit dem Team auf dem Platz sehen wollen, werden wir ihm die nötige Ruhe geben. Im Laufe der Saison werden wir ihn noch brauchen, und zwar gesund und voll belastbar." Ein Pflichtspieleinsatz im Januar sei nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.