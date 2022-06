Schalke holt Torhüter-Talent Heekeren

Schalke 04 hat einen neuen Schlussmann verpflichtet. Vom West-Regionalligisten Oberhausen kommt Justin Heekeren (21) zu Königsblau. Ein wenig Torgefahr bringt er auch mit.

Heekeren unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Über die weiteren Modalitäten vereinbarten die Partien Stillschweigen, wie es in der Schalker Mitteilung hieß.

"Zusammen mit Torwarttrainer Simon Henzler und unserer Scoutingabteilung haben wir Justin intensiv beobachtet und sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt. Entsprechend freuen wir uns, dass uns die Verpflichtung gelungen ist", erklärte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. "Trotz seines jungen Alters hat Justin bei RWO bereits viel Verantwortung übernommen und sich in der abgelaufenen Regionalligasaison als klare Nummer eins etabliert. Nun wird er bei uns lernen, was es heißt, auf höchstem Niveau dauerhaft zu bestehen. Die notwendige Zeit dafür wird er von uns bekommen."

Heekeren soll also langsam herangeführt werden, laut dem neuen Chefcoach Frank Kramer wird er "regelmäßig Spielpraxis in der U 23 sammeln". Unabhängig von dieser Personalie suchen die Knappen also nach dem Abgang von Martin Fraisl weiter nach einer klaren Nummer eins, Heekeren soll aber den Druck auf Torwart-Routinier Ralf Fährmann (33) aufrechterhalten.

Zwölfmal zu null - und einmal mit dem Kopf zur Stelle

"Die Möglichkeit, mich im täglichen Training einer Bundesligamannschaft zu beweisen und selbst herauszufordern, ist eine große und spannende Chance für mich, die ich mit voller Überzeugung und großer Leidenschaft angehen werde", erklärte Heekeren. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison bestritt er 37 Partien, zwölfmal hielt er seinen Kasten sauber - und traf einmal vorne. Im Spiel bei Fortuna Düsseldorf II erzielte er am 14. Spieltag einen Kopfball-Treffer zum 2:2 in der 94. Minute.