Schalke holt Hermann als Co-Trainer dazu

Übergangs-Cheftrainer Mike Büskens bekommt im Saisonendspurt prominente Unterstützung. Peter Hermann wird Co-Trainer auf Schalke.

Beim 2:1-Heimsieg gegen Hannover 96 saß er bereits auf der Tribüne - in einer Reihe mit der Klubführung des FC Schalke 04. Im Saisonendspurt wird Peter Hermann von nun an aber unten auf dem Rasen stehen. Die Königsblauen stellen ihrem Übergangs-Cheftrainer Mike Büskens den namhaften Co-Coach zur Seite. Die Bild berichtete zuerst über diese Personalentscheidung.

"Er wird uns wichtige Impulse geben"

"Wir sind sehr glücklich, dass Peter Hermann unser Trainer-Team bereichern wird. Mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen Qualifikation wird er unseren Stab unmittelbar verstärken", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er war selbst Profi, arbeitet seit nunmehr 30 Jahren erfolgreich als Co-Trainer auf absolutem Top-Niveau und hat dabei verschiedenste Situationen erlebt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der entscheidenden Phase der laufenden Saison wichtige Impulse geben wird."

Chefcoach Büskens freut sich auf den neuen Mitstreiter: "Als ich gefragt wurde, ob ich das Traineramt für die letzten neun Spiele übernehmen kann, war mir sofort klar, dass wir noch jemanden dazu holen müssen, da wir Tim Hoogland nicht dauerhaft aus der U17 herausnehmen können. Ich kenne Peter, unsere Wege kreuzen sich schon seit 20 Jahren. Für mich war es der logische Schritt, ihn anzusprechen. Ich bin sehr froh, dass unsere Bemühungen um ihn nun erfolgreich waren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Matthias Kreutzer und Simon Henzler eine starke Mannschaft sein werden."

Triple-Sieger mit dem FC Bayern

Hermann, der über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten bei Bayer Leverkusen angestellt war, hatte seine erfolgreichste Zeit mit Jupp Heynckes, dessen Assistent er lange war. Beide wurden gemeinsam mehrmals deutscher Meister und gewannen 2013 mit dem FC Bayern obendrein die Champions League und den DFB-Pokal. Auch bei Schalke 04 war der 70-Jährige schon einmal angestellt: Ab Sommer 2013 arbeitete Hermann als Co-Trainer von Jens Keller, bis im Oktober 2014 die Beurlaubung erfolgte.

"Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich gleich ein gutes Gefühl", so Hermann. "Schalke hat in den vergangenen Monaten eine zielführende Entwicklung genommen und in Ruhe wichtige Schritte nach vorne gemacht. Deshalb konnte ich mir ein erneutes Engagement auf Schalke vorstellen. Gemeinsam mit dem gesamten Trainer-Team möchte ich das Beste aus der Mannschaft herausholen, um in den verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich einzufahren."

Auch Schalkes aktueller Sportvorstand Peter Knäbel verbindet mit dem Co-Trainer der deutschen U-20-Nationalmannschaft eine gemeinsame Zeit: 2015 fungierte Knäbel als Interimstrainer beim Hamburger SV, an seiner Seite damals: Hermann.