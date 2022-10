Schalke hält an Kramer fest

Frank Kramer wird nach kicker-Informationen auch am Dienstag im Pokal bei der TSG Hoffenheim auf der Trainerbank des FC Schalke 04 sitzen.

Die Leistung in Leverkusen am 8. Oktober (0:4) war unterirdisch, enttäuschend, ein Desaster. Gegen die TSG Hoffenheim am Freitag zum Auftakt des 10. Spieltags habe die Mannschaft aber ungeachtet des Ergebnisses (0:3) eine Reaktion gezeigt. Deshalb hat sich die Vereinsführung nach kicker-Informationen nach einer längeren Analyse im Anschluss an die Heimniederlage dazu entschieden, weiter an Frank Kramer festzuhalten.

Die Königsblauen präsentierten sich gegen Hoffenheim vor allem offensiv deutlich verbessert. Zweimal trafen sie den Pfosten, zwei der drei Gegentore fielen durch Strafstöße.

Der erst im Sommer installierte Trainer wird auch am Dienstag im Pokal - erneut gegen die TSG, dann aber auswärts - auf der S04-Bank sitzen. Die Hoffnung des Klubs ist, dass der verbesserte Auftritt im Heimspiel gegen Hoffenheim eine Trendwende war. Und keine Eintagsfliege.

Sollte in Sinsheim allerdings eine ähnliche Leistung wie in Leverkusen erfolgen, dürften sich die Schalker von Kramer (Vertrag bis 2024) trennen. Gegen Hertha BSC am Sonntag säße dann ein anderer Trainer auf der Bank. Dem Vernehmen nach könnte der Ex-Bochumer Thomas Reis auf Kramer folgen.